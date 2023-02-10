«Годы-то идут, не прибавляют здоровья»: отшельница Агафья Лыкова поделилась секретами зимовки в глухой тайге

Гостям отшельница рада всегда. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Она одна, а кругом на сотни километров - сказочная тайга. Знаменитая отшельница Агафья Лыкова, которая 35 лет живет на своей заимке в лесной глухомани, поделилась секретами зимовки.

Подарки с большой земли

В конце января Карповну навестили ее давние друзья. Это волонтеры российского технологического университета, а также представители заповедника «Хакасский» и православной старообрядческой церкви. Результатом поездки стал 8-минутный ролик, снятый сотрудниками РТУ МИРЭА. В нем они показали жизнь отшельницы без прикрас.

… Зима нынче снежная, так что попасть на заимку (она находится на территории заповедника «Хакасский, километрах в 200 от ближайшего жилья) можно только по воздуху. Добирались вертолетом, посодействовал благотворитель и предприниматель Олег Дерипаска. Летишь, а под тобой такие пейзажи, дух захватывает! Будто в песне, зеленое море тайги. Как же она там, почти одна?

Зеленое (ну не совсем) море тайги. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Заслышав шум вертолета, отшельница спешит навстречу. На узенькой тропинке между высоченными сугробами балансирует ловко, опираясь на палку – для надежности. Ведь бабушке почти 79, должно исполниться на Пасху. «Ну как вы, живы, здоровы?» - первым подходит духовный наставник, отец Игорь.

Шаг за шагом, перебрались по шаткому мостику через речку и поднялись по косогору, к заимке. Здесь гостям рады: даже собака на цепи не лает, а машет хвостом.

- Агафья Карповна, здравствуйте! Благословите! – руководитель поездки, помощник проректора РТУ МИРЭА Елена Самородова здесь уже во второй раз.

Путь к заимке лежит через речку. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

После обмена приветствиями – подарки: теплые перчатки с начесом, календари, газеты (от православной церкви), письма, открытки, поздравления с Рождеством… Конечно, не обошлось без гостинцев, фруктов и орехов.

Для здоровья – верное средство

- Как зимуете? Какая погода?

- Январь-то… Погода была -10-15, - отвечает отшельница. (Говор у нее мягкий, словно пропевает каждое слово).

- Дрова есть, надо готовить?

- Это летом нужна будет помощь, носит снизу через косогор. Я осенью-то сама носила…

- Как здоровье?

- Сё теперь здоровье? Годы-то идут, не прибавляют здоровья-то.

(Как стало известно «КП – Красноярск», недавно у Агафьи Карповны побывал врач. Осмотрел, дал рекомендации. В целом оценил ее состояние как вполне удовлетворительное.

Для поддержания здоровья у отшельницы есть верное средство – отвар корня копеечника (красного корня). Говорит, кого угодно на ноги поставит! Раз с помощью такого «эликсира» бабушка выходила больного козленка. Поила с ложечки, и вскоре малыш поправился).

У Агафьи пять коз. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Вертолет сена

Сейчас в хозяйстве у затворницы пять коз. В основном, ухаживает сама. Подключается и помощник, отшельник Анатолий, его перед Новым годом отправили на подмогу к затворнице.

Агафья Карповна вместе со своим духовным наставником, отцом Игорем. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Из-за коз-то на гору пришлось прокапывать такууую траншею! – поведала Карповна. – Чтобы набрать ветки для веников. Анатолий тоже таскал…

Зачем ветки? К зимним праздникам козы съели почти все сено. Поэтому пришлось какое-то время потчевать их ветками. Хорошо, гости с большой земли помогли.

- Привезли еще тюков 20, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. – Вертолет был забит почти под крышу. Пока мы все выгрузили…

Благо теперь переживать не о чем: привезенного сена козам хватит до весны, говорит Агафья.

Улыбка у нее светлая, как у ребенка. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

По календарю до нее всего три недели. На самом же деле в тайге царит зима – сугробы в рост человека. Только что нет сильных морозов. Чтобы не промочить ноги, не забивался снег, отшельница ходит в сапогах из ЭВА (полимера). А вот ее помощнику Анатолию они не подошли – попросил прислать ему валенки. Доставили, как и требовалось, 45 размера. Для снежной зимы самое оно!