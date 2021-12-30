Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова просит пересмотреть уголовное дело о двойном убийстве 1994 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Защита красноярского бизнесмена и экс-политика Анатолия Быкова просит отменить приговор первой инстанции по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном летом 1994 года. В пресс-службе Красноярского краевого суда подтвердили «Комсомольской правде»-Красноярск, что материалы по апелляции на приговор Быкова действительно поступили. Но наверняка рассматривать их будут уже в новом году.

Напомним, что заседание проходило в закрытом режиме в сентябре 2021 года в суде Свердловского района Красноярска. Коллегия присяжных заседателей признала Быкова виновным по всем предъявленным пунктам обвинения и не заслуживающим снисхождения. На основании этого вердикта судья вынес решение: 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Правда, после вынесения приговора Анатолий Быков вернулся в свою камеру в следственном изоляторе, поскольку на сегодняшний день на нем еще четыре уголовных дела в разной стадии процессуального производства.

Однако сам осужденный вину по прежнему не признает. Теперь же защита намерена добиться пересмотра дела. Но не в вышестоящей инстанции, а в том же самом суде, только в ином составе. То есть собрать новую коллегию присяжных заседателей – и в Свердловский районный суд. По словам адвоката Алексея Прохорова, это соответствует принципам состязательности равенства сторон.

Преступление, о котором сейчас идет речь, было совершено в июне 1994 года. В результате погибли Александр Наумов и Кирилл Войтенко, которые до этого входили в организованную группировку, возглавляемую Анатолием Быковым (это, кстати, расследуется в рамках второго уголовного дела – организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы прошлого века). На почве финансовых разногласий произошел открытый конфликт: Наумов и Войтенко были не согласны с тем, как проходит дележка доходов.

Вскоре после ссоры в машине Быкова прогремел взрыв. Сам не пострадал, но был уверен, что это дело рук бывших товарищей. И поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову организовать их убийство. А тот подключил к этому Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. 24 июня 1994 года на территории Свердловского района Бакуров и Чучков расстреляли из автомата и пистолета машину Наумова и Войтенко. Эти факты были доказаны в суде в сентябре 2021 года, а главными свидетелями стали Татаренков и Сергей Бакуров.

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