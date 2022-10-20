Красноярский бизнесмен Анатолий Быков высудил через ЕСПЧ 7,5 тысяч евро за содержание в клетках в залах суда. Фото: пресс-служба краевого суда

Европейский суд по правам человека обязал выплатить Анатолию Быкову 7,5 тысяч евро. По нынешнему курсу сумма относительно небольшая – 450 тысяч рублей. Едва ли бизнесмен и экс-политик в них нуждается. Но тут, похоже, дело совсем не в деньгах.

О решении ЕСПЧ рассказал адвокат Алексей Прохоров. Суть иска заключается в клетках, которые установлены в залах суда. На счету Анатолия Быкова – десятки судебных заседаний с тех пор, как 7 мая 2020 года его задержали силовики и увезли в СИЗО. На него завели несколько уголовных дел по тяжким статьям, связанным с событиями 90-х-начала 2000-х годов. В частности, Быкову вменяют несколько убийств и руководство криминальным сообществом. По первому из дел, двойному убийству 1994 года, Быкова признали виновным и дали 13 лет колонии.

Судебные заседания, бесконечные продления содержания под стражей – и да, в российских судах обвиняемые по уголовным делам не сидят за столом рядом со своими адвокатами, они отделены от зала и от судьи металлическими решетками, а рядом обязательно находится охранник. Так было всегда. Но именно наличие решеток Анатолий Быков и его защита считают нарушением прав и свобод. Иск был подан еще в 2020-м году.

Сам адвокат Алексей Прохоров выразил сомнение, что решение Европейского суда по правам человека будет исполнено, поскольку весной этого года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В таком случае поступят так: сначала подождут три месяца – это срок, который дан ответчику на добровольное исполнение. Затем, если решение не будет исполнено, жалобу перенаправят в комитет по правам человека Организации объединенных наций, поскольку нормы конвенции этой международной организации распространяются на Россию.

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