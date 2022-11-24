Катки в Красноярске зимой 2022-2023: где находятся, расписание, когда откроются, стоимость Фото: Мария ЛЕНЦ

Катки в Красноярске в зимнем сезоне 2022-2023 начали работать еще в с конца октября. В общей сложности в городе планируется открытие около сотни ледовых катков и площадок для игры в зимний футбол. Рассказываем, когда откроют, где находятся и сколько стоят.

Список катков в Красноярске 2022-2023:

- каток на Железнодорожников, 10-10А – уже открыт;

- каток на Стрелке у Площади Мира – уже открыт;

- каток на «Локомотиве» на Ленина, 90 – откроется 26 ноября – в этот день покататься можно будет бесплатно, заплатить придется только за заточку и прокат коньков;

- каток на Татышеве – откроется в ближайшие дни, когда позволит погода. Подробности появятся позднее;

- катки на Железнодрожников, 32; Калинина, 2В; Копылова, 48; Ленина, 133; Ломоносова, 100-102; Мечникова, 32 – откроются позднее;

Другие популярные катки в Красноярске, включая каток в Центральном парке, на острове Отдыха, на «Рассвете» и «Садах мечты» и других – пока не определены. Статья будет дополняться по мере поступления информации.

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