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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:25

Красноярцы смогут бесплатно покататься на коньках на стадионе «Локомотив»

Праздничное открытие катка планируется 26 ноября
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцы смогут бесплатно покататься на коньках на стадионе «Локомотив»

Красноярцы смогут бесплатно покататься на коньках на стадионе «Локомотив»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 26 ноября откроется каток на «Локомотиве», в этот день можно будет покататься бесплатно. Об этом сообщает министерство спорта края.

Праздничное открытие состоится в 18:00 часов 26 ноября на Ленина, 90. Единственное за что придется заплатить в этот день – за заточку и прокат коньков. Также перед гостями выступят фигуристы, а инструктор проведет мастер-класс по фигурному катанию.

Стоимость проката и расписание работы катка на стадионе «Локомотив» в Красноярске 2022-2023:

26 ноября (суббота) 17:00-19:00 и с 20:00- 22:00;

27 ноября (воскресенье) 17:00- 19:00 и с 20:00- 22:00;

- Дети до 7 лет - бесплатно;

- 7-13 лет включительно - 100 рублей в час;

- Взрослые - 150 рублей в час;

- Прокат коньков - 120 рублей в час;

- Заточка коньков - 120 рублей в час.