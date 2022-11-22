Красноярцы смогут бесплатно покататься на коньках на стадионе «Локомотив» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 26 ноября откроется каток на «Локомотиве», в этот день можно будет покататься бесплатно. Об этом сообщает министерство спорта края.

Праздничное открытие состоится в 18:00 часов 26 ноября на Ленина, 90. Единственное за что придется заплатить в этот день – за заточку и прокат коньков. Также перед гостями выступят фигуристы, а инструктор проведет мастер-класс по фигурному катанию.

Стоимость проката и расписание работы катка на стадионе «Локомотив» в Красноярске 2022-2023:

26 ноября (суббота) 17:00-19:00 и с 20:00- 22:00;

27 ноября (воскресенье) 17:00- 19:00 и с 20:00- 22:00;

- Дети до 7 лет - бесплатно;

- 7-13 лет включительно - 100 рублей в час;

- Взрослые - 150 рублей в час;

- Прокат коньков - 120 рублей в час;

- Заточка коньков - 120 рублей в час.