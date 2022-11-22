В Татышев-парке в Красноярске готовятся к заливке катка

Фото: VK/"Татышев-парк"

В Татышев-парке начинается подготовка к заливке катка. Точная дата открытия пока неизвестна. В парке сообщили, что это будет зависеть от погоды.

При этом в Красноярске уже 26 ноября можно будет покататься на стадионе «Локомотив». Выход на лед в этот день будет бесплатным. Заплатить придется только тем, кто будет брать катки в аренду или решит заточить собственные.

Открытие состоится в 18.00 на Ленина, 90. Перед гостями выступят фигуристы, а все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по фигурному катанию.