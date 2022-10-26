В Красноярске открывается каток и начинается «Зима на Стрелке». Фото: пресс-служба администрации города

Красноярск вовсю готовится к зиме и к предстоящему новому году. Как ни крути, а именно встреча нового года и следующие за ним недельные каникулы – самый долгожданный и веселый праздник для сибиряков.

В краевом центре завтра, 27 октября, откроется первый каток в рамках проекта «Зима на Стрелке». Его залили на площади Мира перед входом в большой концертный зал. Специалисты уже проверили работу рабочих, говорят: лед получился идеальный.

Красноярцев приглашают на открытие в 19 часов. Можно уже с коньками – чтобы сразу и опробовать. Организаторы обещают, что мероприятие будет по-семейному добрым и уютным. Сначала выступят юные фигуристы, фотограф снимет горожан на память, а ведущий подарит активным участникам крутые призы. И еще будет много разных сюрпризов.