Фото: В Красноярске зальют 94 дворовых катка. Фото: t.me/nashzd_krsk

В Красноярске в зимнем сезоне 2022-2023 откроют 94 дворовых катка. Об этом сообщают в мэрии.

Первым открыт был каток на Железнодорожников, 10-10А. Уже 21 ноября его обкатывали местные дети. Всего же по всему городу откроется 94 дворовых катка и 14 площадок для зимнего футбола.

Сейчас известен список адресов, где будут находиться катки и площадки для зимнего футбола в Железнодорожном районе Красноярска:

- Железнодорожников, 32;

- Калинина, 2в;

- Копылова, 48;

- Ленина, 133;

- Ломоносова, 100-102;

- Мечникова, 32.

Для зимнего футбола:

- Бограда, 91;

- Железнодорожников, 8.