Фото: В Красноярске зальют 94 дворовых катка. Фото: t.me/nashzd_krsk
В Красноярске в зимнем сезоне 2022-2023 откроют 94 дворовых катка. Об этом сообщают в мэрии.
Первым открыт был каток на Железнодорожников, 10-10А. Уже 21 ноября его обкатывали местные дети. Всего же по всему городу откроется 94 дворовых катка и 14 площадок для зимнего футбола.
Сейчас известен список адресов, где будут находиться катки и площадки для зимнего футбола в Железнодорожном районе Красноярска:
- Железнодорожников, 32;
- Калинина, 2в;
- Копылова, 48;
- Ленина, 133;
- Ломоносова, 100-102;
- Мечникова, 32.
Для зимнего футбола:
- Бограда, 91;
- Железнодорожников, 8.