В Назарове мужчина получил 11,5 лет колонии за убийство жены в магазине

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В Назарове 32-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве своей супруги – он зарезал её в магазине, нанеся ей не менее 25 ударов ножом. Как сообщили КП-Красноярск в прокуратуре, все произошло в апреле 2021 года.

32-летний мужчина решил заскочить к супруге в магазин, где она работает довольно длительное время. Между мужем и женой произошла ссора – женщина хотела развестись. Началось выяснение отношений на повышенных тонах. В какой-то момент назаровец прекратил спорить и вытащил нож. Несмотря на то, что в магазине были коллеги его супруги, он просто зарезал женщину и сбежал.

Известно, что семейная пара познакомилась во время работы в продуктовом магазине. Их настолько захватили чувства, что на тот момент замужняя женщина ушла от супруга к новому возлюбленному. Но, несмотря на вспыхнувшие чувства, совместная жизнь не задалась – супруги регулярно ссорились, доходило дело до рукоприкладства. У женщины остались двое маленьких детей от предыдущего брака.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, житель Назарово во время трагического похода в магазин к супруге был в неадекватном состоянии, возможно пьян или под наркотическими веществами. Также известно, что у него была судимость за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть.

После совершенного мужчина сам пришел в полицию и рассказал о преступлении. Но на суде он свою вину признал частично, заявив о том, что убивать супругу не хотел.

Суд назначил ему наказание в виде 11,5 лет лишения свободы, а также мужчине придется выплатить в пользу матери погибшей и двух её дочек 3 миллиона рублей моральной компенсации.

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