Избил так, что она скончалась: черногорец застал жену с другим

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии мужчина приревновал свою сожительницу и случайно убил. Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, 58-летний черногорец разозлился и избил пострадавшую.

Подозреваемый вернулся домой с работы и увидел, что его женщина распирает алкоголь с незнакомым ему товарищем. Черногорца этот факт возмутил – разгорелся конфликт. Во время ссоры мужчина не смог себя сдержать и стал избивать свою сожительницу, колотя её ногами и руками куда придется. Множество ударов он нанёс по голове, один из них стал смертельным. Пострадавшая умерла на месте от закрытой травмы черепа.

Сотрудники задержали ревнивца, возбудили в его отношении уголовное дело из-за «умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения. Если в будущем вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет