Ждала почтальона, а дождалась убийцу: показываем подозреваемую в зверской расправе над 80-летней женщиной в Красноярском крае

Полиция обнародовала фоторобот подозреваемой. Фото: МО МВД России "Назаровский".

«Беззащитная, старенькая, у кого рука-то поднялась?» - обсуждают в соцсетях местные жители. Чудовищный случай произошел 17 апреля в городке Назарово Красноярского края: неизвестные насмерть забили 80-летнюю женщину.

По словам знакомой семьи, в тот день бабушка ждала почтальона, он должен был принести ей пенсию. Поэтому, когда в дверь позвонили, не удивилась – поспешила открыть. Получается, отворила дверь убийце. Тот шагнул за порог и несколько раз ударил ее по голове чем-то тяжелым. Защитить себя старушка не смогла – не было сил.

Вскоре было возбуждено дело по статье 105, часть 1 («Убийство»). Следователи проверяют несколько версий, самая вероятная из них – расправа из корысти.

Знала душегуба?

В Назарове говорят: квартиру погибшей перерыли, все ценное вынесли. Не исключается, что убийца был вхож в ее дом, бабушка доверяла ему. Вероятно, лишивший ее жизни человек знал, когда приносят пенсию, и воспользовался этим.

Ждала пенсию и открыла убийце. Фото: стоп-кадр mamalapatundelya Instagram.

Когда следователи просмотрели видео с установленных рядом камеры наблюдения, появился и первый подозреваемый. Оказалось, это женщина средних лет. Накануне убийства она заходила в подъезд пятиэтажки на улице Арбузова, где жила старушка.

Только что полицейские обнародовали ее фоторобот. Вглядитесь, может быть, вы знаете этого человека?

Приметы: женщина плотного телосложения, рост 160-170 сантиметров.

Была одета: в белую шапку с помпоном, черную куртку с капюшоном, декорированным мехом серо-черного цвета, красные штаны и уги черного цвета.

Объявлено вознаграждение

Если у вас есть информация о подозреваемой, срочно звоните по телефону дежурной части МО МВД «Назаровский» +7 3915 555 858, или по телефону дежурной части УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю +7 3912 459 275. Анонимность гарантируется! За сведения полиция объявила денежное вознаграждение.

К слову, в конце апреля в Назарове случилось еще одно громкое убийство. Местный житель явился на работу к своей сожительнице и зарезал ее на месте. Как утверждают местные жители, несколько лет назад ради него она бросила мужа. Но новый возлюбленный страшно ревновал, устраивал сцены. В конце концов, она решила, что нужно расстаться. Этого мужчина не стерпел…

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