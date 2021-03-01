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Происшествия

Бывший муж-турок нанял киллеров, чтобы убить сбежавшую в Сибирь с детьми русскую жену

Настоящий триллер разыгрался в закрытом городке Железногорске
Юлия КОВАЛЬ
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