Бывший муж-турок нанял киллеров, чтобы убить сбежавшую в Сибирь с детьми русскую жену

Удар ножом, еще один – трое напавших бросили истекающую кровью женщину посреди улицы и бросились бежать.- Марина, - охнула увидевшая это из окна женщина, - дочка! Пожилая женщина выскочила во двор: помоги-и-и-те!!!Драма разыгралась в Железногорске – это закрытый «город атомщиков» под Красноярском. В январе неизвестные напали с ножом на 30-летнюю женщину. Били наверняка, чтобы убить, при этом – ничего не взяли! Окровавленную дочь во дворе увидела ее пожилая мать. Пока бежала, успела набрать номер службы спасения – сигнал тут же поступил в полицию и скорую. В тяжелом состоянии раненую увезли в больницу, а вот поймать преступников по «горячим следам» не удалось. Зато полиции раненая успела сказать – скорее всего, это ее «бывший». Турок, от которого она сбежала несколько лет назад, но он все время преследовал ее и двоих маленьких общих детей. Преступление удалось раскрыть достаточно быстро:- Задержаны трое мужчин, пытавшихся убить женщину по заказу, - прокомментировали в региональном следкоме 1 марта.Ими оказались уроженцы Казахстана – одному 29, двум другим по 30 лет. Приехали в Сибирь, чтобы исполнить заказ – уже известно, - да, того самого мужа-турка...- В конце декабря 2020 - начале января 2021 года они получили «заказ» от иностранного гражданина за 30 000 долларов на убийство 30-летней жительницы Железногорска, приехали в Красноярский край и смогли проникнуть на территорию ЗАТО, - рассказывают в МВД региона. - Там они выследили женщину и приступили к планированию убийства. Заранее распределив между собой роли, подъехали к зданию детского сада, дождались, пока женщина отведет детей, и после этого один из мужчин ударил ее ножом. Нож выбросили в снег, после чего сразу же выехали в Красноярск, а оттуда на самолете прибыли в Москву, где в аэропорту Домодедово при попытке вылететь за границу были задержаны сотрудниками полиции.Оказалось, что муж решил убить свою жену из-за того, что она сбежала от него с двумя детьми к родителям. Девушка в 2014 году вышла замуж и переехала в Турцию. Вернулась в Россию она 2018 году. И все это время бывший муж ей звонил и угрожал ей расправой.Большой вопрос – удастся ли теперь выйти на заказчика, учитывая все сложности международного взаимодействия. Сама женщина, к счастью, идет на поправку.В отношении наемных убийц заведены уголовные дела по статье убийство: «совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» и «из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом», - грозит до пожизненного лишения свободы.КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА:Понесет ли уголовное наказание гражданин Турции, который заказал убийство свое жены?Николай Алмаев, адвокат:- В этой истории больше всех повезло заказчику, гражданину Турции. Подозреваемые на покушение, несомненно, будут наказаны по всей строгости закона. А вот «достать» мужа пострадавшей будет довольно сложно. Единственный расклад, при котором его ждет наказание – это если он явится в Россию. Сейчас сотрудники полиции возбудят уголовное дело и объявят его в розыск. Как только он пересечет границу с Российской Федерацией, то его тут же задержат и осудят. Но до тех пор, пока он в Турции – мужчина останется неприкосновенным для наших правоохранителей. Турция своих граждан не выдает.КСТАТИ:Известно, что довольно часто русские девушки сбегают от своих турецких мужей и возвращаются на родину. Мужья же, упорно пытаются их вернуть всеми доступными способами. Почему так происходит?Надежда Кауфман, директор агентства знакомств «Дуэт»:- Такие истории действительно происходят с завидной регулярностью. Если говорить о турецких мужчинах, выросших и живущих именно в Турции, то тут сказывается разница менталитетов, воспитания и характера. Турки отличаются эмоциональностью, большим самолюбием и эгоизмом. Для них, сбежавшая жена – это не только удар по их достоинству, а еще унижение для семьи. Им не столько нужно вернуть жену, сколько очиститься от позора и доказать, что мужчина в доме главный. Наши женщины, зачастую, и сбегают потому, что они не привыкли относиться к мужу как к хозяину, почитать его как некое божество. Красивые ухаживания и ношение на руках в большинстве историях заканчиваются, когда происходит традиционный брак. Женщина становится собственностью мужчины и для неё открывается другая сторона жизни. Не все это могут выдержать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Хакасия 53-летняя женщина заказала убийство своего бывшего мужа за 100 тысяч рублейКто бы мог подумать, что развод двух супругов, которым за 50, закончится настоящим триллером. А все дело в том, что женщина не смогла успокоиться после развода и попросила знакомого мужчину убить бывшего мужа. (Подробности)«Ненавидела ее из-за измены мужа»: вдова «заказала» восьмилетнюю девочку, ставшую маленькой наследницей после смерти отцаПочти что история Белоснежки – хрестоматийный сюжет братьев Гримм, хоть кино снимай, - по реальным событиям в Туве. К счастью, со счастливым финалом, благодаря спасителям-«гномам», в современной интерпретации сотрудникам полиции, следственного комитета и даже ФСБ. (Подробности)