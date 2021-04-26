В Красноярском крае житель Назарово зарезал свою жену на её рабочем месте

Фото: соцсети

В Назарово бывший уголовник убил свою супругу ножом на её рабочем месте. Как сообщают в следкоме, преступление случилось на почве конфликта.

Все произошло в прошлую пятницу, 23 апреля. 31-летний мужчина, имеющий судимость, решил заскочить к супруге в магазин, где она работает довольно длительное время. Между мужем и женой произошла ссора, пошло выяснение отношений на повышенных тонах. В какой-то момент назаровец прекратил спорить и вытащил нож. Несмотря на то, что в магазине были коллеги его супруги, он просто зарезал женщину и сбежал.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, житель Назарово, был в неадекватном состоянии, возможно пьян или под наркотическими веществами. Также известно, что у него была судимость за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, а у убитой осталось двое маленьких детей.

В МВД пояснили, что мужчина, убивший свою супругу сам пришел в отделение полиции и сознался в содеянном. Признание было передано в следственный комитет, где возбудили дело по статье «убийство» и заключили назаровца под стражу.

Если его вина будет доказана, то обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.