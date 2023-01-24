«Сбежал через форточку и прошел 30 километров, чтобы погибнуть в реке?»: найденного замерзающим на льду Енисея больного кота все-таки вернули хозяину

Спасенного с льдины на Енисее кота забрал хозяин. Фото: Дом для кошек OzziHome.

Больного кота Тимошу, которого нашли замерзающим на льду Енисея под Красноярском, отдали обратно хозяину. Об этом сообщили «КП – Красноярск» зоозащитники из приюта OzziHome, спасшие животное.

Упал в воду и сумел выбраться

Напомним, история кота с катетером облетела все СМИ во время новогодних каникул. Случай действительно дикий. Впрочем, по порядку. 4 января жительница Красноярска Наталья вместе со своей семьей отправилась к берегу Енисея на фотосессию. Выбрали место – у поселка Ермолаевский Затон. Подмораживало, было -12, к ночи обещали больше -20 градусов.

Приехали, осмотрелись – и обомлели. Неподалеку от берега, на льдине, сидел кот. Весь мокрый, трясся и жалобно мяукал. Не мог пошелохнуться, примерзал на глазах. Еле-еле высвободили, закутали. А, когда взяли на руки, поразились: у котика был катетер, он больной. А как тогда оказался в Енисее?

Первые минуты в тепле. Фото: Дом для кошек OzziHome.

Терять время было нельзя: почти сразу же найденыша доставили в ветеринарную клинику в Солнечном. Информацию о нем дали в чате ветеринаров Красноярска. И сотрудники одной из клиник мигом опознали: это наш, Тимоша!

Подняли записи: 2 января кот был на приеме со своим хозяином. У животного мочекаменная болезнь, он не мог сходить в туалет самостоятельно, поэтому поставили катетер. 3-го или 4-го Тимошу должны были привезти снова. Но… вечером его обнаружили в Енисее.

- Что произошло? Набрали хозяина, - продолжают волонтеры. - На что мужчина ответил: отдал питомца своим родственникам, в другой город. Теперь его лечением займутся они. Неужели владелец решил просто избавиться от животного, потому что не захотел лечить? А котик, упав в Енисей, выполз на льдину и остался жив. Благодаря тому, что кто-то послал ему доброго человека, Наталью.

Хозяин объявился сам

12 января зоозащитники написали заявление в полицию. Была начата проверка. А Тимоша меж тем пошел на поправку.

Написано заявление в полицию. Фото: Дом для кошек OzziHome.

- Чувствует себя хорошо, - рассказала представитель OzziHome Светлана Скрипниченко. - Начал сам ходить в туалет, катетер уже ему не требуется. Теперь ему нужно правильное спецпитание и уход. Вообще Тимоша добрый и нежный парень. Стоит подойти, лезет на ручки и мурчит, как трактор. Трудно понять, почему с ним так поступили?

Когда историю Тимоши узнали в соцсетях, люди отреагировали очень бурно. Многие осуждают хозяина, требуют наказания. И собирают деньги на лечение котика.

А что же дальше? Прошло несколько дней, и мужчина объявился сам. Пояснил: Тимошу он не выбрасывал. Наоборот, заботился и лечил. А кот сам сбежал на улицу через форточку: квартира на первом этаже.

По словам владельца, Тимоша выпрыгнул из квартиры через форточку и очутился на улице. Фото: Дом для кошек OzziHome.

По словам владельца, когда питомец исчез, он пытался его найти. И отыскал по сообщениям в соцсетях. В подтверждение своих слов показал фотографии, документы из ветклиники. И Тимошу пришлось отдать.

По закону должны отдать

- Это запутанная история, в ней разбираются полицейские, - говорит Светлана Скрипниченко. – Сейчас кота забрал хозяин. Он у него уже вторые сутки. Находится под наблюдением наших специалистов, переживать нечего.

Почему? Есть закон, который говорит, кот – это собственность владельца. И, получается, все те, кто его спасли, совершили плохой поступок – украли животное и незаконно удерживали в клинике. И это дало право его изъять. Хозяин приехал с адвокатом, тот не разрешил ему ничего говорить. Чуть позже подошел участковый, и кота забрали. Против закона не пойдешь.

Котик очень ласковый, не боится человека. Фото: Дом для кошек OzziHome.

… Хотя вопросов остается множество. Почему раньше было сказано, что Тимошу передали родственникам в другой город? И главное – как больной кот с катетером на лапе умудрился пройти почти 30 километров вдоль Енисея, еще и в мороз? Да-да, это расстояние от Ермолаевского Затона до центра Красноярска. Надеемся, полиция во всем разберется.

- Для меня главное, что кот в порядке, - признается Светлана. - Хозяин будет привозить его на осмотры. Для Тимоши пожертвовали приличные деньги, они числятся у него на балансе в ветеринарной клинике. Кстати, котик хороший, ласковый, довольно ухоженный. Кажется, что его любят. Что произошло, остается гадать.

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