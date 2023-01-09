Замерзал заживо и только жалобно мяукал: хозяин выбросил в ледяной Енисей больного кота, чтобы не лечить его

Замерзавшего на льдине кота выбросил хозяин, а спасла случайная прохожая. Фото: Дом для кошек OzziHome.

Тимоша вмерзал в лед заживо и только тихо плакал… Эта история предательства и милосердия случилась в Красноярске: хозяин выбросил в Енисей больного кота, чтобы не лечить, а спасла случайная прохожая, сообщили в группе приюта OzziHome.

4 января, разгар зимних праздников. В тот день красноярка Наталья отправилась на берег Енисея, чтобы пофотографировать. Оделась потеплее: днем – 12, а к вечеру должно было подморозить – до – 20 с лишним.

Оказавшись на месте, ахнула. На льдине – недалеко от берега – скрючилась маленькая фигурка. Это был кот: мокрый, взъерошенный, полумертвый от холода. Он не мог пошевелиться, лишь мяукал, секунда за секундой примерзая к льду.

Первые минуты в тепле. Фото: Дом для кошек OzziHome.

Шансов выжить у него не было, если бы не Наталья. Пройти мимо, уехать, забыть она попросту не смогла. Кинулась к замерзающему зверьку, подхватила на руки. Укутала и тут же увезла в ветеринарную клинику в Солнечном.

После осмотра врачи были в шоке: у котика вшит мочевой катетер. Значит, недавно он был на приеме. А как тогда очутился в Енисее?

- О найденыше написали в чате ветеринаров, - рассказывают сотрудники OzziHome. – И в одной из клиник узнали своего пациента!

Красноярка отвезла найденыша в клинику. Фото: Дом для кошек OzziHome.

Как выяснилось, 2 января его привез хозяин. Кот не мог сходить в туалет сам, поэтому ему вшили катетер. 3 и 4 января ждали на повторный прием. Но никто так и не объявился. А вечером Тимошу нашли на льдине.

- Убежал, заблудился, попал в беду? У ветеринара остался телефон хозяина. Ему позвонили, поинтересовались, почему не привез питомца на прием? На что тот ответил: Тимоши рядом нет. Он отправил его в другой город к родственникам – на лечение. Наверное, на льдине отправил?! В голове не укладывается.

Можно догадаться, что владелец просто кинул кота в Енисей, чтобы избавить себя от проблем и трат, заключают зоозащитники. Но тот чудом выбрался на льдину и остался жив. Благодаря доброму человеку, Наталье, которая оказалась в нужный момент в нужном месте. Скорее всего, кто-то решил: не время тебе еще умирать, Тимоша!

История кота на льдине вызвала у красноярцев бурю эмоций:

- Тимошка определенно Богом храним, послал ему эту девушку. Долго жить будет и счастье принесет своим новым хозяевам (Ирина Захарова).

- Да, это дорого, да нервы, но как можно взять и выбросить своего друга, в голове не укладывается (Женя Туркова).

Хозяин уверял: отправил питомца в другой город. Фото: Дом для кошек OzziHome.

- У меня кот уже месяц с таким заболеванием, и я ни за что не брошу его, хотя это действительно дорого лечить. Но чтоб оставить, сдаться, бросить, не представляю, как можно так поступить с беспомощным животным. Держись, пирожочек, зло позади (Алеся Вац).

- Малыш, ты, как мамонтенок на льдине, сквозь волны и ветер найдешь единственную маму на свете! (Юлия Будзиаловская).

КАК ПОМОЧЬ ТИМОШЕ?

Сейчас котику предстоит обследование и лечение. Как ему помочь, можно узнать здесь.