«Стоял уткнувшись в пустоту и тихо умирал»: оставшегося без мамы жеребенка-подкидыша спасли в Якутии

Малыш даже не плакал, не звал на помощь. Фото: Дмитрий ЛЯШЕЕВ.

Тонкие ножки, белые ресницы, сам кожа да кости, в чем только жизнь держится… Потерявшего маму жеребенка-подкидыша (он прибился на одну из ферм) спасли в Якутии. Малышу помог известный фотограф и видеограф Дмитрий Ляшеев вместе со своей съемочной группой, а также работники фермы.

Кожа да кости, ослаб от голода. Фото: Дмитрий ЛЯШЕЕВ.

Трогающую до слез историю Дмитрий запечатлел на фото и рассказал «Комсомольской правде – Красноярск». Как оказалось, все случилось буквально на днях в селе Бетюнцы Намского улуса.

Дмитрий заехал туда, возвращаясь со съемок. По пути заглянул на ферму. И вдруг в загоне для коров заметил странную фигурку.

Жеребенок угасал, оставшись без мамы. Фото: Дмитрий ЛЯШЕЕВ.

- На теленка не похож, это был жеребенок. По всем признакам, ему пара дней от роду. Чумазый, истощенный до предела, он даже не плакал. А просто тихо умирал, уткнувшись в пустоту и едва оперевшись о забор.

До следующего утра он мог не дожить. Фото: Дмитрий ЛЯШЕЕВ.

Пастухи поделились: малыш прибился сюда вчера утром. Был совсем один, без мамы. Вот и решили загнать его в помещение, чтобы беспомощного кроху не задрали собаки. Надеялись, кобыла найдется, но зря… На ферме у всех своих хлопоты, заниматься подкидышем времени нет. Меж тем было видно, что он совершенно голодный. Может, вообще не ел с самого рождения, предположил Дмитрий.

Малыш так ослаб, что ничего не просил. Понурившись, едва дыша, замер у ограды.

- Смиренно встречал свою судьбу, до утра мог не дотянуть, - продолжает Дмитрий.

Оставить все, как есть, мужчина не смог. Вместе со своими товарищами развернул целую операцию по спасению подкидыша. Для этого из пластиковой бутылки, крышки с дырками и марли смастерили «вымя». Тут же нашлись люди, которые подсказали, как выходить жеребенка. Оказалось, его можно выкормить коровьим молоком, добавив туда горячей воды и немного сахара. Так и сделали.

Молока попросили у буренки по кличке Марья Иванна. А дальше – по инструкции.

Молока для подкидыша дала корова Марья Иванна. Фото: Дмитрий ЛЯШЕЕВ.

- И вот доярка Настасья Филипповна стала аккуратно кормить подкидыша. Надо было видеть, как он пил! С такой жадностью, что срывал губами тряпочку, намотанную на крышку бутылки (она играла роль вымя). Приходилось даже сдерживать.

Первый глоток, и даже глазки повеселели. Фото: Дмитрий ЛЯШЕЕВ.

А потом произошло удивительное: малыш ожил на глазах. Несколько глотков сладкого молока, и перестали дрожать ножки. Вытянулась шея, навострились ушки – жеребенок тут же пошел на поправку, стал набирать силы.

Малыш оживал на глазах. Фото: Дмитрий ЛЯШЕЕВ.

- Возможно, кто-то скажет: и что тут такого? Могли просто пустить на мясо, - заключает Дмитрий. – Но поверьте, даже один день, выигранный у смерти, еще одна маленькая жизнь – это настоящее чудо!

Пил так жадно, что пришлось сдерживать. Фото: Дмитрий ЛЯШЕЕВ.

P.S.

Кстати, дальнейшую судьбу жеребенка обещал взять под контроль Михаил Макаров, он возглавляет в селе культурный центр. «И я сам обязательно буду справляться о здоровье и развитии малыша», - поделился с «КП» - Красноярск Дмитрий Ляшеев.