«Мой якутский бриллиант»: история собачьей Золушки, найденной под елкой в 45-градусный мороз

Свою будущую питомицу Людмила узнала по глазам. Фото: предоставлено героиней публикации.

Людмила Куликова из Санкт-Петербурга даже не подозревала, что подарок на Новый год ждет ее под елкой… в Якутии. Не так давно лишилась питомца. Тосковала – какой же дом без собаки? И наконец, решилась. Не покупать, а спасать, брать из приюта. Так у нее появилась Дафна, ее привезли волонтеры из Якутии. Там щенка выставили на улицу в -45. Кроха скреблась во все двери. Кто-то сжалился, пустил в кинотеатр переждать мороз. Вот и пригрелась под елочкой. А потом стала лучшим подарком для творческой семьи (Людмила и ее муж работают в Михайловском театре оперы и балета). Дафну обожают, как и музыку. А она от такой жизни того и гляди – запоет! Подробности истории – в эксклюзивном материале «КП – Красноярск».

Никому тебя я не отдам

Черные ушки, белоснежное пузо и ореховые глаза, совершенно человеческие. На фото этой собаки Людмила наткнулась случайно. К тому моменту пересмотрела сотни снимков на популярном сайте объявлений, но тут… Просто не смогла пролистнуть дальше.

- Ее грустные глаза меня не отпускали. Кличка «Соня», возраст – около года, находится в Санкт-Петербурге, нуждается в пристройстве. Я вышла с сайта. А потом поняла: в мыслях постоянно возвращаюсь к ней. И это МОЯ собака! Набралась храбрости и позвонила волонтерам.

Вот оно, собачье счастье! Фото: предоставлено героиней публикации.

Незадолго до этого прежний питомец семьи – спаниель Проша, он жил с ними 15 лет – умер от старости. И квартира опустела. «Давай купим породистого щенка?» - предложили муж и сын. Но Людмила настояла: лучше помочь тому, кому плохо. Будто знала, где-то ждет ЕЕ собака.

- Странно, раньше я никогда не сталкивалась с приютскими животными, не интересовалась этой темой. Но с появлением Сони все изменилось. Помню день, когда нам привезли ее на испытательный срок. Она вбежала в нашу квартиру – неуклюжая, подросточек с длинными лапами. И стало понятно: я ее никому не отдам. Сын, он у нас скрипач, решил поменять собаке кличку: новое имя – новая жизнь. Вот Соня и стала Дафной. Сын назвал ее в честь своего любимого произведения – балета Мориса Равеля «Дафнис и Хлоя».

Людмила и Дафна сдружились очень быстро. Фото: предоставлено героиней публикации.

Нашла счастье за 8 тысяч км

«Мой якутский бриллиант», так называет женщина свою питомицу. И действительно, история собачьей Золушки поражает.

По настроению может и снежком закусить. Фото: предоставлено героиней публикации.

Ее обнаружили прямо под елочкой – в кинотеатре «Центральный» Якутска. (Видимо, Дед Мороз перепутал и отправил подарок для Людмилы не по адресу). По словам волонтеров, до этого малышка скиталась по центру города, замерзала. И чья-то добрая душа разрешила малышке погреться. Оттуда, из кинотеатра, ее забрали зоозащитники – на передержку. А потом самолетом переправили в Питер, за 8 с лишним тысяч километров, попытать счастья. Ведь желающих приютить найденыша в Якутске не нашлось.

- Здесь на передержке она провела с августа по ноябрь, - говорит Людмила. – Сидела в вольере, много лаяла.

Сказать, что дома изменилась, как по волшебству, нельзя. И все же происходящее было сродни чуду. Дафна быстро поняла: это место, где она хочет остаться. И очень-очень старалась. Поначалу, когда ее приводили с улицы, не позволяла вытирать ей лапы. Вырывалась, возмущалась. А в какой-то момент стала сама протягивать хозяйке по лапке – доверилась полностью.

Собака выучила команды и теперь сама подает лапу. Фото: предоставлено героиней публикации.

Кричала, как ребенок

И все же первую неделю разодрала подушку – разом выпустила из нее все содержимое. От нервов, очень переживала. Впрочем, хозяева отнеслись с пониманием. Мягко пожурили, сложили пух и перья обратно в чехол и вручили питомице: «Она теперь твоя, играйся!».

Еще Дафна жутко боялась женщин в черном и с мешками. А у них на площадке соседка-киноактриса как раз часто носит темную одежду. Очень любит кошек, построила во дворе для них домик и ходит кормить бездомышей - с пакетами наперевес. Дафна увидела – шарахнулась. Но, в конце концов, привыкла и даже подружилась с соседкой. Заметит – бежит здороваться, машет хвостом.

- В самом начале, когда ее только привезли, Дафна все никак не могла наесться. Я варила ей гигантскую кастрюлю каши с мясом и думала: как прокормлю? Она молотила все - впрок, просила еще по десять добавок. И только потом, наконец, поняла - еда никуда не денется, успокоилась. Тем не менее придумала такой план: если мы с мужем едим отдельно, графики не совпадают, умудряется пообедать два раза - с ним, а потом со мной. Такая хитрюга!

Дафна стала совсем домашней. Фото: предоставлено героиней публикации.

Был еще случай: Дафа прожила у нас месяца три-четыре, и я решила вместе с ней съездить к своей сестре. Но не учла одного: собака скиталась с передержки на передержку. И эту поездку на такси приняла как очередной переезд. Решила, сейчас ее снова куда-то отдадут. С горя она подняла такой лай, кричала, как человек. А потом выдохлась. Отвернулась, уткнулась мордочкой во входную дверь и стала ждать своей участи. До сих пор, если мы куда-то собираемся, провожает, а у самой нижняя губа дрожит. Как у ребенка, когда он хочет заплакать.

В холода купается в снегу

Впрочем, Дафна знает: она среди своих, ее больше не предадут. Возят на дачу, выгуливают, балуют вкусностями.

Собака из Якутии попала в музыкальную семью. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Скоро будем отмечать второй Новый год с ней вместе. Конечно, порадуем лакомствами из зоомагазина, как откажешь? Вообще Дафна не собака, а действительно – наш подарок из-под елочки. Нежная, ласковая… А как любит обниматься! Когда я играю на рояле, забирается на стул, прижимается ко мне и замирает. Может сидеть так долго-долго. Но нет, звуков не издает. У нас первый пес, наоборот, всегда пел под скрипку сына. Проберется в комнату и давай завывать – громче инструмента! А Дафна пока только слушает, и то не всегда. Когда муж играет, иногда встает на задние лапы и старается носом убрать его руки с клавиш. Это очень забавно!

Людмила музицирует, а Дафна тут как тут. Фото: предоставлено героиней публикации.

Веселая, смышленая, Дафна мигом научилась выполнять команды, нашла себе друзей по прогулкам. И носится с ними по парку. А за городом в ней просыпается охотница: гоняет птиц. Ну а ежиков, наоборот, обходит стороной. Ну их, колючих! На капризную питерскую зиму купили ей теплый комбинезон. Так разнесла его в клочья: «Это еще зачем?». На улице -20, а Дафна с разбегу плюхается в сугробы, купается в них и даже ест снег. Вот такая она, наша якутская Золушка, смеются хозяева.

Дафна обожает купаться в сугробах. На фото - собака на прогулке с Людмилой. Фото: предоставлено героиней публикации.

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