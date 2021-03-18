Ангел-хранитель по кличке Нюша: женщина спасла раненую собаку, а спустя год та отвела от нее верную смерть

Нюша Фото: из архива героя публикации

- У особенных собак – особенная любовь, - улыбается Ольга Козырева. – Золотое сердце, такой преданности у других не бывает!

Об этом 45-летняя красноярка знает не понаслышке. Однажды спасенная Ольгой с улицы собака Нюша чудом отвела от нее гибель, когда от смерти женщину отделял один шаг. Маленькая дворняжка не только уберегла хозяйку, но и полностью перевернула ее жизнь.

Вот как это было. Ольга с самого детства помогала бездомным животным: лечила, ухаживала, пристраивала. С ними будто заряжалась энергией. Она больше 20 лет проработала в бухгалтерии на железной дорожной. Занятие серьезное, ответственное, требует большой самоотдачи. А с питомцами отдыхала душой.

- Когда мои собственные кошка и собака умерли от старости, решила – все, больше никого не заведу. Очень уж переживала – тяжело терять питомцев. Но жизнь распорядилась иначе: я увидела Нюшу в ветклинике.

«Маленький человечек»

Похожей на волчонка, собаке с глазами-пуговками больше 10 лет, 8 из них она живет у Ольги. Началось все с того, что Нюша была бездомной, выживала на улице. Однажды малышка попала на глаза живодеру, и тот устроил на нее охоту - выпустил в беззащитное существо несколько пуль. Одна из них застряла в позвоночнике, у собаки отнялись задние лапы.

Скулила от боли, но смогла уползти – спряталась под гаражом. Там ее и нашли волонтеры группы «Белый Клык», передали в ветеринарную клинику.

Нюша (слева). Фото: клиника Лимпопо

Затем в лучшем случае собаку ждала бы передержка – пожизненно. Но Нюше повезло: совершенно случайно ее заметила Ольга (пришла проведать другое животное). Взялась ухаживать после ветклиники. А потом так прикипела, что отдать не смогла: «Собака наиумнейшая, маленький человечек!».

- Я пыталась реабилитировать Нюшу. На пару лет переезжала по работе в Москву, собаку, конечно же, взяла с собой, показывала там светилам, но все сходились в одном: поздно. Операцию уже делать бессмысленно. С момента ранения прошел не один год, Нюша попала ко мне не сразу, - продолжает Ольга.

Ольга Козырева Фото: Мария ЛЕНЦ

Но сдаваться, опускать руки не в ее характере. Прошерстив интернет, узнала: обеспечить собаке полноценную (ну, почти) жизнь можно – стоит купить специальную коляску. Задумано – сделано! Вскоре Нюша счастливо рассекала по двору. Бегала за палочкой, как обычная собака. С одной поправкой: ее задору и прыти позавидовал бы любой.

Усыплять нельзя дать шанс

Но раз произошло невероятное. В один из дней (они тогда жили в Москве) Ольга вывела питомицу на прогулку. Как обычно, прохаживались в ближайшем скверике. Нюша сначала носилась кругами, энергии ей не занимать, но вдруг что-то заставило ее подбежать к хозяйке, стоявшей под деревом.

- Оказавшись рядом, собака словно насторожилась. А потом резко дернула в сторону - за поводок. От неожиданного рывка у меня чуть не вылетел сустав, - вспоминает Ольга. – Я, естественно, по инерции шагнула вперед. Только открыла рот, чтобы высказать Нюшке все, что о ней думаю… И тут прямо за мной рухнуло дерево. То самое, под которым я стояла. С виду абсолютно нормальное, здоровое. Выходит, Нюша меня спасла. Она - моя любимка, мое сокровище.

Нюша Фото: из архива героя публикации

С тех пор для Ольги все переменилось. Уволилась с железной дороги – открыла свой зоомагазин. Теперь занимается любимым делом – и на работе, и дома. Продала квартиру, переехала жить за город. И параллельно устроила у себя передержку для «сложных» собак. У них, особенных, особенная любовь, помните?

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Чудом спасенная от гибели Нюша выручила не только хозяйку. На ее счету – еще одна спасенная жизнь, ребенок.

Ольга КОЗЫРЕВА:

- Мы были с Нюшей были на прогулке. Шли по привычному маршруту. И тут – около гаражей – она застыла. Зову – не идет дальше ни в какую. Я глянула в ту сторону, что такого привлекло собаку? Пошла туда. А у меня двор на пригорке, а гаражи как раз под горой. И со двора есть выход на их крыши. Смотрю: между крышами – подошва от кроссовка. И в этот момент услышала сдавленный шепот: «Помогите! Помогите!». Я ахнула: в расщелине между гаражами вниз головой висел мальчишка лет восьми. На волоске от смерти, вернее, на одном кроссовке, из которого уже начала выскальзывать нога.

Ольга Козырева Фото: Мария ЛЕНЦ

Позже выяснится, играл с друзьями, хотел перепрыгнуть с одной крыши на другую, но не смог – застряла нога. Друзья убежали, он звал на помощь, но очень тихо, видимо от страха. И люди шли мимо, не замечая. Благо шепот услышала моя Нюшка.

Если бы она, все закончилось бы трагедией. Гаражи высотой два с половиной метра, ребенок держался из последних сил. Был уже весь красный. Откуда-то у меня взялись силы, чтобы вытянуть его на крышу. Когда показала мальчишке его спасительницу, он был поражен.

ДОСЛОВНО

- У нас в Красноярске таких собак очень много, - подчеркивает Ольга Козырева. – 99% из них живет на передержках, себе таких не берут. Попадают в семью единицы. Только если кто-то соглашается взять на передержку, а потом прикипает. Потому что их нельзя отпустить. От них такая любовь, благодарность…

Наверное, когда-нибудь у нас все-таки появятся люди, которые будут осознанно брать особенных собак. В Европе, когда человек обзаводится таким питомцем, его всячески поддерживают. У нас, к сожалению, доброта и милосердие настолько не ценятся.

Нюша Фото: из архива героя публикации

Возможно, проблема в том, что во многих угасло чувство ответственности. А у кого-то оно вообще не развито, растут потребителями. «Приезжайте, помогите, заберите!» - вы посмотрите посты в соцсетях. А, когда спрашиваешь, что он сделал сам, тишина…

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