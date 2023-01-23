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23 января 2023 13:23

Первые деньги заработал в пятом классе: школьник из Красноярска стал мастером маникюра

Сейчас Денису 15, и у него есть свой бизнес
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
В 15 лет школьник из Красноярска Денис Мяличев стал успешным мастером маникюра. Фото Юлия РАСКОВА.

В 15 лет школьник из Красноярска Денис Мяличев стал успешным мастером маникюра. Фото Юлия РАСКОВА.

Пока сверстники сидят в гаджетах, он… пилит ноготочки. В 15 лет Денис Мяличев из Красноярска стал успешным мастером маникюра. Приятели сначала посмеивались, потом зауважали: 40 тысяч в месяц зарабатывает не каждый взрослый. Так что маникюр для подростка оказался вполне себе денежным. Тем более парень умудряется совмещать – хорошо учится и собирается на юрфак. Ноготочки ноготочками, а «корочки» еще никто не отменял! Свою историю Денис рассказал «КП» - Красноярск.

Шаг вперед

- Зарабатывать мне захотелось, наверное, лет с 10. Иду по улице, вижу интересное: аттракцион по лопанию шариков, например. И сразу мысль: вот бы и мне запустить что-то такое! При этом нужды в деньгах не было вообще. Беру пример с родителей, они предприниматели.

Дальше по классике: есть желание – будет возможность. После четвертого класса у Дениса случился выпускной. Снимать его пригласили известного в Сибири фотографа Юлию Раскову.

- Я посмотрел, как она работает, стало любопытно. Подошел познакомиться. Спросил, можно ли у нее учиться? Видимо, Юлия заметила во мне потенциал и согласилась. Вот уже несколько лет она мой наставник и друг.

В этом он весь: когда другие стесняются, делает шаг вперед. Туда, где интересно. Даже если откажут, будет пытаться снова.

- Камера (полупрофессиональная) досталась мне от мамы, она занималась фотографией. Первая серьезная съемка – концерт Димы Билана. Я новичок, конечно, побаивался. Но рядом была Юля, у нее я учился всему – держать камеру, выбирать ракурсы, настраивать фотоаппарат. Вышло несколько удачных кадров.

Со временем стал ближе к звездам. Получил разрешение снимать на сцене. Говорит, там нужно быть «невидимкой», поэтому надеваешь все черное. Полюбил живые концерты, рок. Теперь почти весь его плейлист – гитарная музыка.

Но причем тут ноготочки?

- Параллельно я занимался еще разными вещами: работал с блогерами, проходил курсы, обучился графическому и веб-дизайну. Планировал зарабатывать в соцсетях.

Весной 2022 года стало понятно: это не вариант. Тогда решил искать себя офлайн. (фотография к тому моменту уже перешла в разряд хобби). Однажды увидел у знакомой лампы для маникюра. Подумалось: может, пойти в мастера ногтевого сервиса?

Первые клиенты сначала были в шоке, а потом приятно впечатлены. Фото Юлия РАСКОВА.

Первые клиенты сначала были в шоке, а потом приятно впечатлены. Фото Юлия РАСКОВА.

- Начал изучать вопрос – пересмотрел много видео по теме. И мой интерес не прошел – наоборот. В мае я записался на базовый курс. Чем больше учился, тем яснее понимал: мне нравится. Что-то в этом есть – помочь человеку выразить свое «я».

Первый маникюр Денис сделал себе: чтобы четко понять все тонкости, нюансы. Выбрал спокойное нюдовое покрытие, под цвет кожи.

- Это уже потом, во время работы, стал более безбашенным. Мог сделать себе ярко-синие, зеленые ногти. Правда, всегда покрываю их матовым топом, чтобы было менее «кричаще». И все же… Как-то зашел в цветочный магазин, хотел поздравить девочку с днем рождения. Купил букет цветов. Вдруг вопрос: «А что с вашими ногтями? Почему они зеленые, вы их испортили?». Рассмеялся: «Это маникюр!». Кстати, хейта от людей не было. Смотрели с любопытством, и все. Даже бабушки в автобусах ничего не говорили.

Первой реакцией был шок

После курсов Денис устроился в салон. Понял, что пока работать на себя ему не по карману, а опыта набираться надо.

- Я прошел повышение квалификации, потом еще много наблюдал за мастерами. И все – готов! Первой реакцией клиентов (которые записывались через администратора) был шок: «Как так? Мастер – парень, да еще совсем молодой!». Некоторые даже побаивались. А потом прониклись. Им нравилось, потом возвращались именно ко мне.

От лаконичных однотонных покрытий до замысловатого дизайна, теперь он может все. Фото Юлия РАСКОВА.

От лаконичных однотонных покрытий до замысловатого дизайна, теперь он может все. Фото Юлия РАСКОВА.

Первое время набивал руку - делал однотонные покрытия. Постепенно пришел к дизайнам.

- Но сейчас востребованы как раз однотонные. А трендовым считается цвет года, по мнению института цвета Pantone. В прошлом это был сиреневый, в этом году маджента (карминово красный). В оформлении ногтей он очень популярен.

В салоне Денис проработал (в режиме два через два) до осени, а потом вернулся в школу. Он учится в девятом, надо готовиться к ОГЭ. Но заниматься исключительно учебой не в его характере.

Сейчас Денис открыл свой кабинет (вместе с коллегой), работает на себя. Фото Юлия РАСКОВА.

Сейчас Денис открыл свой кабинет (вместе с коллегой), работает на себя. Фото Юлия РАСКОВА.

- После перерыва в один месяц я снова начал искать варианты. Сначала просто работал при парикмахерской (хотя это было, скажем так, не очень комфортно). Но клиентура у меня набралась. А затем я зашел на сайт объявлений и увидел, сдается помещение в трех минутах ходьбы от моего дома – один кабинет на двоих мастеров. Это было оно. Деньги на материалы и оборудование я занял у родителей (постепенно возвращаю). Аренду – восемь тысяч в месяц – оплачиваю сам, это подстегивает. Сейчас у меня много «постоянников».

Большинство клиентов – молодежь. Но есть и те, кому за 40, обычно они предпочитают элегантный, сдержанный дизайн.

- А другие могут и прикольнуться. Выбрать наклейку с голой попой или аниме персонаж в каком-то вызывающем виде. Ну, проносят недели две и убирают. В основном, приходят девушки. За все время был только один парень.

Как отнеслись в школе?

- Девочки-одноклассницы поддержали. Сейчас некоторые даже ходят ко мне на маникюр. Парни тоже приняли спокойно. Только иногда переходят на дружеский стеб. Например, когда опаздываю на дополнительное занятие, могут сказать: «Что, опять ногти пилил?». Но это не обидно. Родители поначалу были в недоумении: «Зачем? Это не престижно, лучше бы занимался фотографией! А как же образование?». Сейчас поменяли точку зрения: видят, что я зарабатываю, мне это нравится.

После школы парень собирается на юрфак. А еще подумывает открыть сеть своих салонов. Фото Юлия РАСКОВА.

После школы парень собирается на юрфак. А еще подумывает открыть сеть своих салонов. Фото Юлия РАСКОВА.

Кстати, на учебу у него времени вполне хватает. Денис так составил для себя расписание, что успевает все. Выделил два дня в неделю, когда, кроме школы, занимается только подготовкой к ОГЭ. Никаких клиентов!

- А в остальные дни график такой: учусь с 8 до 13. После школы даю себе час перерыва, чтобы дойти, поесть. А с 14 до 22 у меня могут быть клиенты. Устаю, конечно. Но время на отдых закладываю тоже: встречаюсь с друзьями, смотрю сериалы. Главное – я в любом случае буду получать высшее образование. Сейчас многие учатся для родителей. А я хочу – для себя. Собираюсь поступать в юридический институт, на гражданское право. После получения образования могу начать развивать свой бизнес уже более масштабно. Возможно, буду открывать свои салоны – студию. Бесспорно, знание законов мне в этом не помешает. Буду ли работать по профессии, пока не знаю. Я человек спонтанный. Мне кажется, в этом моя сила.

Первое время родители тоже не понимали: маникюр, зачем? Но вскоре прониклись. Фото Юлия РАСКОВА.

Первое время родители тоже не понимали: маникюр, зачем? Но вскоре прониклись. Фото Юлия РАСКОВА.

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