Первые деньги заработал в пятом классе: школьник из Красноярска стал мастером маникюра

В 15 лет школьник из Красноярска Денис Мяличев стал успешным мастером маникюра. Фото Юлия РАСКОВА.

Пока сверстники сидят в гаджетах, он… пилит ноготочки. В 15 лет Денис Мяличев из Красноярска стал успешным мастером маникюра. Приятели сначала посмеивались, потом зауважали: 40 тысяч в месяц зарабатывает не каждый взрослый. Так что маникюр для подростка оказался вполне себе денежным. Тем более парень умудряется совмещать – хорошо учится и собирается на юрфак. Ноготочки ноготочками, а «корочки» еще никто не отменял! Свою историю Денис рассказал «КП» - Красноярск.

Шаг вперед

- Зарабатывать мне захотелось, наверное, лет с 10. Иду по улице, вижу интересное: аттракцион по лопанию шариков, например. И сразу мысль: вот бы и мне запустить что-то такое! При этом нужды в деньгах не было вообще. Беру пример с родителей, они предприниматели.

Дальше по классике: есть желание – будет возможность. После четвертого класса у Дениса случился выпускной. Снимать его пригласили известного в Сибири фотографа Юлию Раскову.

- Я посмотрел, как она работает, стало любопытно. Подошел познакомиться. Спросил, можно ли у нее учиться? Видимо, Юлия заметила во мне потенциал и согласилась. Вот уже несколько лет она мой наставник и друг.

В этом он весь: когда другие стесняются, делает шаг вперед. Туда, где интересно. Даже если откажут, будет пытаться снова.

- Камера (полупрофессиональная) досталась мне от мамы, она занималась фотографией. Первая серьезная съемка – концерт Димы Билана. Я новичок, конечно, побаивался. Но рядом была Юля, у нее я учился всему – держать камеру, выбирать ракурсы, настраивать фотоаппарат. Вышло несколько удачных кадров.

Со временем стал ближе к звездам. Получил разрешение снимать на сцене. Говорит, там нужно быть «невидимкой», поэтому надеваешь все черное. Полюбил живые концерты, рок. Теперь почти весь его плейлист – гитарная музыка.

Но причем тут ноготочки?

- Параллельно я занимался еще разными вещами: работал с блогерами, проходил курсы, обучился графическому и веб-дизайну. Планировал зарабатывать в соцсетях.

Весной 2022 года стало понятно: это не вариант. Тогда решил искать себя офлайн. (фотография к тому моменту уже перешла в разряд хобби). Однажды увидел у знакомой лампы для маникюра. Подумалось: может, пойти в мастера ногтевого сервиса?

Первые клиенты сначала были в шоке, а потом приятно впечатлены. Фото Юлия РАСКОВА.

- Начал изучать вопрос – пересмотрел много видео по теме. И мой интерес не прошел – наоборот. В мае я записался на базовый курс. Чем больше учился, тем яснее понимал: мне нравится. Что-то в этом есть – помочь человеку выразить свое «я».

Первый маникюр Денис сделал себе: чтобы четко понять все тонкости, нюансы. Выбрал спокойное нюдовое покрытие, под цвет кожи.

- Это уже потом, во время работы, стал более безбашенным. Мог сделать себе ярко-синие, зеленые ногти. Правда, всегда покрываю их матовым топом, чтобы было менее «кричаще». И все же… Как-то зашел в цветочный магазин, хотел поздравить девочку с днем рождения. Купил букет цветов. Вдруг вопрос: «А что с вашими ногтями? Почему они зеленые, вы их испортили?». Рассмеялся: «Это маникюр!». Кстати, хейта от людей не было. Смотрели с любопытством, и все. Даже бабушки в автобусах ничего не говорили.

Первой реакцией был шок

После курсов Денис устроился в салон. Понял, что пока работать на себя ему не по карману, а опыта набираться надо.

- Я прошел повышение квалификации, потом еще много наблюдал за мастерами. И все – готов! Первой реакцией клиентов (которые записывались через администратора) был шок: «Как так? Мастер – парень, да еще совсем молодой!». Некоторые даже побаивались. А потом прониклись. Им нравилось, потом возвращались именно ко мне.

От лаконичных однотонных покрытий до замысловатого дизайна, теперь он может все. Фото Юлия РАСКОВА.

Первое время набивал руку - делал однотонные покрытия. Постепенно пришел к дизайнам.

- Но сейчас востребованы как раз однотонные. А трендовым считается цвет года, по мнению института цвета Pantone. В прошлом это был сиреневый, в этом году маджента (карминово красный). В оформлении ногтей он очень популярен.

В салоне Денис проработал (в режиме два через два) до осени, а потом вернулся в школу. Он учится в девятом, надо готовиться к ОГЭ. Но заниматься исключительно учебой не в его характере.

Сейчас Денис открыл свой кабинет (вместе с коллегой), работает на себя. Фото Юлия РАСКОВА.

- После перерыва в один месяц я снова начал искать варианты. Сначала просто работал при парикмахерской (хотя это было, скажем так, не очень комфортно). Но клиентура у меня набралась. А затем я зашел на сайт объявлений и увидел, сдается помещение в трех минутах ходьбы от моего дома – один кабинет на двоих мастеров. Это было оно. Деньги на материалы и оборудование я занял у родителей (постепенно возвращаю). Аренду – восемь тысяч в месяц – оплачиваю сам, это подстегивает. Сейчас у меня много «постоянников».

Большинство клиентов – молодежь. Но есть и те, кому за 40, обычно они предпочитают элегантный, сдержанный дизайн.

- А другие могут и прикольнуться. Выбрать наклейку с голой попой или аниме персонаж в каком-то вызывающем виде. Ну, проносят недели две и убирают. В основном, приходят девушки. За все время был только один парень.

Как отнеслись в школе?

- Девочки-одноклассницы поддержали. Сейчас некоторые даже ходят ко мне на маникюр. Парни тоже приняли спокойно. Только иногда переходят на дружеский стеб. Например, когда опаздываю на дополнительное занятие, могут сказать: «Что, опять ногти пилил?». Но это не обидно. Родители поначалу были в недоумении: «Зачем? Это не престижно, лучше бы занимался фотографией! А как же образование?». Сейчас поменяли точку зрения: видят, что я зарабатываю, мне это нравится.

После школы парень собирается на юрфак. А еще подумывает открыть сеть своих салонов. Фото Юлия РАСКОВА.

Кстати, на учебу у него времени вполне хватает. Денис так составил для себя расписание, что успевает все. Выделил два дня в неделю, когда, кроме школы, занимается только подготовкой к ОГЭ. Никаких клиентов!

- А в остальные дни график такой: учусь с 8 до 13. После школы даю себе час перерыва, чтобы дойти, поесть. А с 14 до 22 у меня могут быть клиенты. Устаю, конечно. Но время на отдых закладываю тоже: встречаюсь с друзьями, смотрю сериалы. Главное – я в любом случае буду получать высшее образование. Сейчас многие учатся для родителей. А я хочу – для себя. Собираюсь поступать в юридический институт, на гражданское право. После получения образования могу начать развивать свой бизнес уже более масштабно. Возможно, буду открывать свои салоны – студию. Бесспорно, знание законов мне в этом не помешает. Буду ли работать по профессии, пока не знаю. Я человек спонтанный. Мне кажется, в этом моя сила.

Первое время родители тоже не понимали: маникюр, зачем? Но вскоре прониклись. Фото Юлия РАСКОВА.

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