Родились в ночь на третье число третьего месяца 2003 года: удивительная история тройняшек из Сибири

Тройняшки Уля, Катя и Василина Фото: семейный архив.

Трое из ларца, одинаковых с лица! Как это, смотреться друг в друга, будто в зеркало, они знают не понаслышке. У сестер Каменковых из Красноярска – удивительная история. Родители ждали двойню, но одна случайная шутка родственницы о тройне стала пророческой. А еще они родились в ночь на третье число третьего месяца 2003 года. Маме было 33, папе 53! Сейчас Уля, Катя и Василина – популярные блогеры, у них больше 300 тысяч подписчиков. А что за этим? Мы связались с тройняшками, чтобы узнать, как они живут в реальном, а не виртуальном мире.

Фото: семейный архив.

Первый и единственный

Символично, но их история началась в поселке под названием Дивный (Новоселовский район, юг Красноярского края). Несколько улочек, 250 жителей, и только. Мама тройняшек, Марина, из многодетной семьи. Была младшим, шестым ребенком. После школы осталась в деревне, чтобы помогать бабушке. Хозяйство большое – коровы, свиньи… Это был конец 80-х. Заодно устроилась почтальоном, зарплата 300 рублей.

Обожала индийские фильмы, признается, была без ума от актера Митхуна Чакроборти. Обожала смотреть, как он поет, двигается. Откуда бы взяться Митхуну Чакраборти в сибирской глубинке? Но счастье само постучалось в двери. Однажды в компании друзей Марина столкнулась с Олегом.

Смуглый, кареглазый, с ослепительной улыбкой. Копия индийского актера! Жил под Красноярском в городе Дивногорске, работал водителем. Почти сразу между ними пробежала искра.

Отец в молодости Фото: семейный архив.

- Марине было чуть за 20. А чуть позже выяснилось, Олег старше на 20 лет. Но это совершенно не ощущалось. Он и сейчас, в 70 с небольшим, выглядит молодо. Друзья шутят: «Ты вампир? Вообще не меняешься с годами!», - рассказывает Катя.

Олег уехал к себе. И тут Марина узнала: у него есть семья, жена и двое детей. Быть разлучницей не хотела, не писала, не звонила.

- Он же не смог отпустить – запали в душу ее глаза. Вернулся, приехал с цветами. Оказывается, в его семье давно был разлад. Оформили развод. А после сыграли свадьбу. Для мамы папа стал первой и единственной любовью. Они вместе 36 лет! - говорит Уля.

«Овса много – прокормим!»

После свадьбы Марина и Олег жили в Дивном, потом переехали в райцентр Новоселово. На свет появился их первенец, Алешка.

- Ему было лет 8, когда родители заговорили о дочке. Даже придумали для нее имя – Ульяна, в честь бабушки, - делятся сестры.

Вскоре Марина почувствовала, ждет ребенка. Пошла на УЗИ, оно показало – два сердца. Сначала был шок: потянут ли? Жили в маленьком (на 30 квадратов) домике без удобств. А тут их станет пятеро!

- В другой раз на УЗИ с мамой отправилась ее сестра Надя. Папа ждал в машине. Вышли, а тетя возьми да пошути: «Олег, у вас тройняшки!». Он ахнул, потом почесал в затылке: «Ну что ж, овса много – прокормим». (Возил грузы, в том числе и мешки с крупой). В нашей семье папина фраза про овес стала крылатой, - смеются девчонки.

Шутка оказалась пророческой

Беременность протекала тяжело. Марину заранее забрали в Красноярск, в первый роддом. Назначили дату кесарева. Но все опять пошло не по плану.

Только из роддома Фото: семейный архив.

- Мы родились семимесячными. С разницей в несколько минут. Сначала одна, потом другая… Акушер уже вытаскивала плаценту и вдруг заметила мою ножку: «У нас тут еще один ребенок!». В шоке были все! – рассказывает младшая из сестер.

Тройняшки… Пока Марина отходила от наркоза, сестра позвонила в поселок: «Олег, табуретка рядом? Лучше присядь! Все-таки тройняшки!». Вот тогда он остолбенел по-настоящему.

- Знаково было все: нас трое. Родились в ночь на третье число третьего месяца 2003 года. Маме было 33, папе 53. Улю и Катю назвали в честь бабушек, имя для Василины выбрали по книге, - уточняют тройняшки.

Марина с дочками Фото: семейный архив.

Подарочные дети

Их было не отличить, поэтому при рождении каждой прикрепили на запястье вязочку. Уле зеленую, Кате желтую, Василине красную. Так и ориентировались. Тем не менее, промахи случались. Когда детей купали, могли одну и ту же помыть дважды, а третью пропустить вовсе. Понять, кто из них кто (особенно, когда снимали веревочки) было невозможно.

Вязочки, по которым отличали тройняшек Фото: семейный архив.

- Как справлялись? Помогали бабушки, тети, брат, даже его друзья, - говорят сестры. - Нам присылали нянь, но они менялись каждую неделю. Не выдерживали. Папа и мама старались, как могли. А проблем было много. Например, коляска. Трехместные производили только в Москве по спецзаказу. Узнав, что у мамы тройня, директор детского магазина (незнакомая женщина!) подарила ей коляску для двоих. Просто так. Позже папа сам смастерил трехместную, чтобы мест хватило на всех.

Фото: семейный архив.

Родителям еще повезло: дочки получились «подарочными». Спокойные, тихие, можно дать им карандаши, альбомы, и все, полдня не слышно.

- Похожи, как три капли воды, а характеры разные: старшие Уля и Катя бойчее, младшая Василина спокойнее. До 11 лет мы были идентичны, не узнать. Спасали те самые вязочки. Одежду нам покупали одинаковую – чтобы не было обид. А вот детали могли быть разные – под цвет вязочек, - вспоминают они.

Девочки были подарочными Фото: семейный архив.

Ни в детсаду, ни в школе они никого не разыгрывали. Зато их сходством пользовались педагоги. Понятно, по-доброму.

- В садике играли трех поросят, а в школьном КВНе нам доверили роль Змея Горыныча. Но мы никогда не обижались, принимали со смехом, - улыбаются близнецы.

Сны сбываются

Конечно, было всякое. Им завидовали, обзывали клонами.

- Но мы уже знали, втроем мы – сила. Выросли вместе, поэтому, кроме внешности, у нас много общего. Чувствуем друг друга, как никто. К примеру, однажды Уле приснился сон, в котором Катя плакала, а Василина показывала на машину. На следующий день Катя действительно провалила экзамен по вождению, было много слез. В итоге сдала со второго раза, - отмечают они.

До 11 лет их было не отличить Фото: семейный архив.

И так во всем – у одной заболит голова, другие «подхватывают». Работает даже на расстоянии. Катя уехала из дома первой, поступила в Красноярске на юрфак.

Трое из ларца Фото: семейный архив.

- Звоним ей, она поражается: «Как вы поняли, что нужны мне прямо сейчас?!». В следующем году мы, Уля и Василина, поехали следом, чтобы учиться на железнодорожников. Со временем стали жить вместе – так удобнее. У нас полная синхронизация: бывает, задают вопрос, отвечаем слово в слово!

Дочки с мамой Фото: семейный архив.

Воплощаем мечту

А как тогда с личным?

- Нам всегда были симпатичны одни и те же мальчики. Такие, как наш папа, - откровенничают тройняшки. - Конечно, это неудобно. Раз Уля и Катя даже подрались из-за мальчика. Так сцепились, что опрокинули кружку с водой на новый ноутбук. Но это было еще детстве. Сейчас у Ули (первой) появился парень. Мы на него даже не смотрим: друг сестры – святое.

Сестры стали блогерами Фото: семейный архив.

Девушки признаются: с детства мечтали быть актрисами. Отговорили родители. Но мечта никуда не делась. Наверное, это от мамы!

Сестры сейчас Фото: семейный архив.

- Тем более нас снимали с самого рождения. Привыкли к камере, - разводит руками Уля. - Этой зимой на каникулах сами решили сделать пару роликов для соцсетей. Выпустили, посыпались вопросы. Решили продолжать. Сейчас у нас больше 300 тысяч подписчиков. Позвали в крупное сообщество Insight People, туда приглашают только раскрученных блогеров. И мы больше месяца с ними. В роликах обыгрываем реальные ситуации в юмористическом стиле. Людям нравится. А мы воплощаем свою детскую мечту! Кстати, иногда в роликах мы даже не можем понять, кто где, представляете?

Тройняшки Фото: семейный архив.

Тройняшки сегодня Фото: семейный архив.

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