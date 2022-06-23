Дневник выпускницы после ЕГЭ: «Одни годами занимались с репетиторами, другие посылали лучи в космос. И кто сдал лучше?»

Страсти вокруг ЕГЭ еще кипят. Сдаем или сдаемся? Фото: Мария ЛЕНЦ

«Нас не надо доставать: нам еще ЕГЭ сдавать!». Если без шуток, страсти вокруг единого, государственного, беспощадного не утихнут еще долго (резервные дни до 2 июля). Каково это, сдавать сегодня ЕГЭ? Об этом – в рассказе выпускницы одной из красноярских школ. Своими впечатлениями девушка поделилась с «КП - Красноярск».

«Ты бы в дворники пошел?»

Я Оля, мне 17. Живу в Красноярске, только «отстрелялась» с ЕГЭ. Русский, литература, базовая математика, если кому интересно. Буду поступать на дизайнера.

И вот что заметила – больше всего переживают те, кому нанимали репетиторов. Мою подругу год реально дрессировали по каждому предмету. Вот, первый экзамен! Оочень сложный – и… 75 баллов. Вроде неплохо, но для родителей это был крах: «Где сотка?». Вложились по полной, а взамен? Пошли упреки: «Могла бы лучше!». Не оправдала ожидания.

Больше всего переживают те, кого годами натаскивали репетиторы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Я, конечно, тоже волновалась. Но без фанатизма. Заранее решила: если баллы будут не очень, пойду пока в колледж. Тем более дома успокоили: за это мне НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Я выдохнула и – раз - сдала удачно. Может, потому что не клевали мозг?

Хочу в IT, берут курьером

У нас самый популярный предмет при сдаче ЕГЭ – информатика, самый непопулярный – география, ее выбрал один мальчик, просто так, наобум. По принципу – наименьшее из зол.

Тут недавно прошла новость: красноярские выпускники массово метят в IT-шники. А их ждут курьерами и официантами. Такая вот перспектива.

Дай нам сил и высокие баллы! Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще из нашего класса (а в нем почти 30 человек) трое-четверо собрались в медицинский. Объяснение такое: элементарно ВЫГОДНО, врачи нужны всегда. Помогать людям, скажем так, рвутся не все. Но они хотя бы есть, это уже радует.

ЕГЭ как лотерея

Для тех, кто не в теме: выучить просто невозможно. Фиксированного количества тем нет. Ты можешь повторять всё-всё, а попадется тема из шестого класса, и приплыли.

Лично мне достался такой «квест»: определить, какое высказывание из предложенных принадлежит второстепенному герою комедии «Недоросль». В чем был затык? Дали несколько совершенно однотипных цитат. То есть даже если ты идеально знаешь произведение, понимаешь характер героя, все равно не можешь выучить всё наизусть. Потому что цитаты прямо нейтральны: логически найти верный ответ невозможно. И что выходит? Угадайка!

ЕГЭ - это стресс всегда. Фото: Мария ЛЕНЦ

Приди, халява!

Но жаловаться не буду, мне повезло. Только не смейтесь: перед экзаменами мы с подружками вставали в круг и посылали лучи в космос. Есть же теория, что всё в мире связано через материю, из которой всё и образовано. Не знаю, как именно, но это действует. Просишь у вселенной легкий (или какой-то конкретный) вариант – его и получаешь. Сработало ли со мной? Темы, которую я умоляла мне не давать, не было, это уже хорошо.

Из современного: для успеха на ЕГЭ предлагают даже поставить свечку онлайн. Сами понимаете, желающие есть всегда. Лишь бы сдать!

ЕГЭ - это испытание для всех, неважно отличник ты или троечник. Фото: Мария ЛЕНЦ

Экзамен строгого режима

Ботан ты или троечник, на ЕГЭ лихорадит всех. Я начала нервничать уже на входе. Пришла со шпильками в волосах, в ушах сережки. Думаю, как завоет всё это при досмотре, начнут подозревать! Ничего подобного не случилось. А я уже потом прочитала: оказывается, металлоискатели можно настроить на меньшую чувствительность. Чтобы никого не нервировать зря.

На входе - строгий досмотр. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все в курсе, что ЕГЭ всегда сдается в чужой школе. Ты постоянно под присмотром учителей. Водят буквально за руку до кабинета и обратно. В классе – по две камеры (спереди и сзади) и столько же наблюдателей.

Единственная возможность уединиться и что-то подсмотреть, списать – туалет. Поэтому в некоторых школах даже снимают двери в кабинках, чтобы исключить списывание! Там стоит человек и пускает в туалет строго по одному.

Интересный факт: за день до экзамена в школе исчезает туалетная бумага, чтобы никто не мог себе оставить там шпаргалку. Ее кладут только в день самого ЕГЭ, представляете?

Выпускники, сдающие ЕГЭ, под присмотром каждую минуту. Фото: Мария ЛЕНЦ

Да, каждая отлучка ваша фиксируется. Во сколько ты вышел, во сколько зашел, зачем, в туалет или воды попить, - записывают все.

Про водичку, кстати. На экзамен - при необходимости - можно проносить воду или питание. И лекарства. Все это оставляется у двери на специальном столике – под наблюдением учителей.

С бутылок с водой требуют снять все этикетки! Были случаи, когда ученики распечатывали на них (там, где мелкий шрифт внизу) шпаргалки. Теперь бутылки должны быть чистыми и абсолютно прозрачными.

Шоколадки тоже нужно разворачивать загодя. Чтобы ничего потом не шуршало, иначе могут подать апелляцию. Так что упаковки на шоколаде быть не должно, ее надо снять и положить плитку сверху на пакетик.

На выдумки хитры

ЕГЭ, как известно, усложняют каждый год. А, значит, ЧП при сдаче постоянно. В нынешнем году парень из другой школы попробовал пронести на русский язык учебник, но… В самый неподходящий момент томик выпал. В итоге удалили с экзамена. А вместо аттестата ему «светит» справка. Причем без права пересдачи.

Знакомые рассказывали: девочке на литературе досталось произведение, которое она не помнила вообще. Что ее спасло? Предвидя такой казус, она подготовилась. Втянула живот и какой-то тканью примотала туда справочник. Была одета в рубашку и брюки оверсайз, никто ничего не заметил. В какой-то момент вышла в туалет, отмотала пособие - и это ее и выручило. У нее прокатило, а сколько попались…

Единый, государственный, беспощадный. Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, до сих пор существуют те, кто пишет классические бумажные шпаргалки. Их, как правило, прячут в нижнем белье. А один мальчик сделал попытку пронести телефон. И что вы думаете, он вывалился даже не на экзамене! А, когда ученик еще не успел пройти даже через металлоискатель. Но есть правило: как только ступаешь на порог школы – место проведения экзамена – в случае любых нарушений (даже если не добрался до раздевалки) могут удалить. И лишить права сдачи сейчас или позже. Так и получилось. То есть выбор за тобой.

Последний звонок, и на старт, внимание, ЕГЭ! Фото: Мария ЛЕНЦ

ВРЕЗКА

КАК ПОБЕДИТЬ СТРЕСС НА ЕГЭ И НЕ ТОЛЬКО?

Ирина КОРЖАЕВА, клинический психолог с 17-летним стажем, эксперт «КП»:

1. Не готовьтесь по ночам, дайте мозгу отдохнуть.

2. До и в процессе экзамена (если есть возможность) пейте воду. Она поможет собраться и перезагрузиться. Если добавить в воду немного (!) сахара, это вас стимулирует. Энергетики не допускаются.

3. Звать халяву в окно можно. Если вы в такое верите, почему нет? Подобные манипуляции могут успокоить и придать силы.

4. Практикуем позу победителя. Перед экзаменом встаем, расправляем плечи, взгляд вперед. Проверено, помогает.

5. Можно встряхнуться, как будто сбрасываете с себя лишний груз, даже порычать. Это снизит уровень тревожности, поможет собраться с мыслями.

6. Растерялись на экзамене? Разотрите уши, это может взбодрить.

7. Хорошо также охладить запястья (о стол, воду, любую поверхность). Позволит успокоиться, прийти в равновесие.

8. И обязательно глубоко дышите! Это важно и полезно.

До свидания, школа! Фото: Мария ЛЕНЦ

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