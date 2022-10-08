На юге Красноярского края обнаружили новые древние петроглифы. Фото: РГО

Еще одна историческая находка в копилку археологов: на юге Красноярского края обнаружены новые наскальные изображения, оставленные доисторическими художниками. На сей раз это петроглифы близ села Верхнеусинское в Ермаковском районе.

Комплексная археолого-этнографическая экспедиция обследовала скальные массивы в районе базового лагеря Русского географического общества «Ермак». Экспедиция, к слову, была организована в рамках реализации просветительско-образовательного проекта «Красноярский край глазами географа» по грантовой программе РГО.

Специалисты осмотрели две писаницы – «Нистафоровка. Петроглифы 1» и «Нистафоровка. Петроглифы 2». Здесь много ценнейших наскальных изображений животных, людей, знаков и символов. Десять из них ранее неизвестные.

Комплексная археолого-этнографическая экспедиция обследовала скальные массивы. Фото: РГО

Известный красноярский археолог, специалист по древней наскальной живописи, член РГО Александр Заика, - рассказывает:

- В результате поисковых работ были обследованы не только ранее известные композиции, но и обнаружены новые плоскости с рисунками. Все петроглифы разновременные. Они охватывают интервал от эпохи ранней бронзы до средневековья – II тысячелетие до нашей эры - I тысячелетие нашей эры. Обнаруженные рисунки выполнены охрой. Поиск и исследование петроглифов обязательно продолжатся в следующем году.

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