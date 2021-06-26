В Туве археологи нашли уникальное захоронение ребенка II века до нашей эры. Фото предоставлено ИИМК РАН

Территория современной Тувы богата на исторические артефакты. Свой след здесь оставили многие древние народности, среди которых скифы, уйгуры, монголы, кыргызы. Археологические экспедиции здесь работают часто, исследуя остатки крепостей, курганы и могильники.

Одна из таких экспедиций с 25 мая работает в зоне подтопления Саяно-Шушенской ГЭС. Это комплексная экспедиция, в состав которой входят 40 специалистов Института истории материальной культуры РАН и Русского географического общества.

Первые две недели ученым очень не везло с погодой: шли проливные дожди, которые сильно мешали научной работе. Сейчас в Туву пришло лето, это позволило наверстать упущенное. На данный момент ученые и волонтеры исследуют могильник Ала-Тей. Берег водохранилища здесь подвергается активному разрушению как сильными ветрами, так и водой, так что древние захоронения выдуваются из песков или падают вниз с высоких песчаных обрывов.

Захоронение. Фото предоставлено ИИМК РАН

Как рассказывают археологи, с начала июня раскопано несколько любопытных некрополей.

- Пока обнаружено и раскопано два погребения эпохи хунну II–I веков до нашей эры и два неидентифицированных погребения IV–V веков до нашей эры, - рассказал заместитель руководителя экспедиции Павел Леус. – Интересно детское захоронение хунну, где в могиле ребенка 5–6 лет лежал пояс взрослого мужчины и наконечники стрел разных типов. Ранее мы такого не встречали. Раскопки продолжаются, ожидаем новых интересных находок. Отдельного внимания заслуживают костяные наконечники стрел и керамика хунну. Все это очень тонкая ручная и гончарная работа.

В целом раскопки в этих местах начались еще в 1965 году, когда шло строительство Саяно-Шушенской ГЭС. В зону затопления тогда попали тысячи культурных памятников разных эпох, от палеолита и каменного века и до позднего Средневековья. 5 лет назад раскопки древностей возобновились. Ученые приезжают сюда в то время, когда происходит сезонный сброс воды. В это время долина реки Улуг-Хем – Верхнего Енисея – высыхает и становится похожа на пустыню.

Наконечник копья. Фото предоставлено ИИМК РАН

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Лето 1988 года, археологическая экспедиция работает на могильнике Сарыг-Булун в Центральной Туве. Здесь обнаружено уникальное по своей сохранности захоронение скифского периода, которое вызвало большой интерес в научном сообществе. Два кургана датированы приблизительно VII веком до нашей эры. В них семь захоронений с бесценными артефактами. Шесть из них – обычные могилы. А седьмое вызвало у археологов особый восторг и трепет (подробнее).