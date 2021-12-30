В Хакасии вандалы написали на Сундуках «Гриньковы 2021» и получили от шаманов проклятие до седьмого колена. Фото: Татьяна Кобежикова

В Хакасии летом уходящего, 2021 года, на знаменитых Сундуках обнаружили следы вандалов. Неизвестные туристы оставили свои отметины на скале, где находится писаница «Ашпа», а также на горном сооружении «Крепость «Тарпиг». Нацарапали острым предметом какие слова поверх древних петроглифов. Но ярче всего сияла надпись, сделанная краской «Гриньковы 2021».

Это вызвало большой общественный резонанс. Во-первых, горная гряда Сундуки является природно-историческим памятником, объектом исторического и культурного наследия. Здесь остались следы существовавших в Хакасии тысчелетия назад народностей. Подход к Сундукам для туристов не запрещен, но подразумевается, что люди будут вести себя достойно, не оставляя после себя последствий. А ведь здесь бывают тысячи туристов – место поистине красивое, живописное, характерное именно для Хакасии.

Повреждения были зафиксированы специалистами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Хакасия, затем подготовленные материалы передали в полицию, а там завели уголовное дело на вандалов, сообщает издание 19rus.info. Так что вполне вероятно, что на скамью подсудимых могут сесть люди с фамилией Гриньковы, которые летом 2021 года отдыхали в Хакасии. Им грозит крупный штраф или лишение свободы до полугода. Возможно, они приезжали сюда из других регионов, потому что местные не станут оставлять безобразие в этом мистическом месте.

Сундуки - это пять скал в горной степи Хакасии, место шаманского культа и паломничества туристов Фото: Мария ЛЕНЦ

И вторая причина, которая вызвала негодование общественности, это – культовое место. Саратский Сундук, одна из пяти скал, древнейший храм Хакасии – Храм Солнца. Потомственный шаман из рода Ах-Хасха «Белая кость» Татьяна Кобежикова на своей странице в «Фейсбуке» рассказала о последствиях, которые ждут вандалов, испортивших древние камни:

- Пишу, чтобы понимали, эти Гриньковы, наверное, семья и у них есть или будут дети, получили проклятие до седьмого колена, не от меня, нет. Хотя я бы тоже прибавила. Так говорили мои предки, строго-настрого запрещалось даже прикасаться к скалам, где есть петроглифы, а уж чертить и рисовать считалось таким грехом, что не отработать многим поколениям. Вот и сохранились эти рисунки до сегодняшнего дня, каменными скрижалями-посланиями для потомков.

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