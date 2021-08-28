В Хакасии в захоронении нашли таинственную шкатулку возрастом 1700 лет

В Хакасии в захоронении нашли таинственную шкатулку. Фото: сайт Томского государственного университета

Жившие на территории нынешней Хакасии тысячи лет назад народы оставили после себя наследие, которое несет в себе большую историко-культурную ценность. Неудивительно, что сюда каждый год приезжают экспедиции из различных научных учреждений, студенты вузов по профилю, волонтеры.

Одна из таких экспедиций организована совместными усилиями Томского госуниверситета и Эрмитажа. О ней сообщается на сайте ТГУ. Раскопки проходят на грунтовом могильнике Оглахты (Боградский район). Команде крупно повезло – она обнаружила захоронение, относящееся к Таштыкской эпохе. Временной период этой культуры 1 – 5 века нашей эры. Ее еще называют эпохой раннего железа. Так вот, в захоронении оказались уникально сохранившиеся предметы из органики предположительно 1700-летней давности – из дерева, бересты, ткани, а это огромная редкость. У ученых уйдут годы, чтобы исследовать находки.

– Большая часть материальной культуры древних цивилизаций истлела до того, как археология стала наукой. Поэтому чаще всего археологи имеют дело с камнем, керамикой и металлом. Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб, который за всё это время только чуть отсырел, – пояснил руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «Артефакт» Томского государственного университета Евгений Водясов.

Фото: сайт Томского государственного университета

Найденные останки принадлежат, предположительно, женщине. К сожалению, могилу облюбовали грызуны, поэтому кости смещены, а гипсовая погребальная маска расколота и ее придется собирать, как пазл, чтобы увидеть, как выглядела эта древняя женщина.

В числе предметов сосуды из дерева, бочонок с орнаментом и что-то похожее на корытце, а также предмет, условно названный шкатулкой. Их предназначение тоже придется угадывать. Наверняка понадобятся современные технологии, оборудование, с помощью которых специалисты проведут анализ.

– Пройдет долгое время перед тем, как находки превратятся в экспонаты. После этого их можно будет возить на временных выставках, в том числе в Томск и Абакан. На сегодняшний день моя задача – сохранить предметы, чтобы в дальнейшем они жили уже в новой среде, – пояснила реставратор Государственного Эрмитажа Наталия Васильева.

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