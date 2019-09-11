Новые наскальные рисунки нашли на Шалаболинской писанице в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-11T12:44:03+03:00

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На Шалаболинской писанице в Красноярском крае обнаружены новые изображения, петроглифы. Об этом сообщили в региональном отделении Русского географического общества.

Летом 2019 года его представители вместе с учеными Красноярского педагогического университета организовали семинар-экспедицию на место. Это берег реки Туба, где на протяжении 3 километров вдоль русла находится древнейший памятник наскального искусства - Шалаболинская писаница.

Там будет создан музей под открытым небом. Фото: Красноярское отделение РГО.

Она представляет собой больше 300 участков с уникальными рисунками. Исследователи очистили изображения от лишайников. И в ходе работ нашли несколько неизвестных раньше сюжетов. (В этом помогли компьютерные технологии). Кроме того, посредством дрона удалось провести мониторинг изображений в труднодоступных местах – на отвесных скалах.

- Как известно, на писанице представлена древняя культура на всём протяжении тысячелетий существования здесь человека. На скалах изображены животные (лоси, маралы, козлы, медведи, кабаны, быки, лошади и др.), а люди показаны в лодках, верхом на лошадях, на лыжах, часто иллюстрируются сцены охоты, битвы, культовых обрядов, - отметил член Русского географического общества, археолог и исследователь Шалаболинской писаницы Александр Леонидович Заика. - Предполагается, что полученные материалы позволят в ближайшие годы приступить к реставрационным мероприятиям, параллельно будет инициирован процесс по созданию на базе Шалаболинской писаницы музея под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU