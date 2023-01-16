В Красноярске определились с местами для купелей на Крещение Фото: Мария ЛЕНЦ

На Крещение в Красноярске 19 января 2023 года обустроят две купели. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на замглавы города – руководителя департамента социального развития Дениса Антонова. Рассказываем, где искупаться, какая будет погода и что нужно знать.

В Красноярске для желающих будут работать две купели – по одной на правом и левом берегах:

- на левом берегу – напротив пешеходного перехода Центрального парка, под смотровой площадкой. Искупаться можно будет прямо в Енисее;

Где находится левобережная купель в Красноярске на Крещение 2023. Фото: администрация Красноярска

- на правом берегу – в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» на Красноярском рабочем, 120.

Отметим, что в других местах купаться категорически запрещено. Ни на Каче, ни на Базаихе, ни на других участках Енисея окунаться нельзя.

Время работы купелей на Крещение в Красноярске 19 января 2023

Искупаться в разрешенных местах на Крещение можно будет 19 января – с 00:00 до 21:00 часов. В местах для купания будут дежурить спасатели и полицейские. Само собой, власти оборудуют пункты обогрева для купающихся.

Припарковаться у купели на левом берегу можно будет на парковке рядом с местом для купания. На правом – на парковке за торговым центром. Обе стоянки в Красноярске в день Крещения будут бесплатными.

Что касается погоды, то в 19 января 2023 года в Красноярске на Крещение ожидается снежная и сравнительно теплая погода днем – до -9-12 градусов, а вот ближе к вечеру температура понизится до -29 градусов. Возможна небольшая магнитная буря, зато обойдется без ветра.

Напомним, что ранее в Красноярске не планировалось обустройство мест для купания на Крещение-2023. Однако после поста губернатора Александра Усса, городские власти поменяли мнение, а мэр Красноярска Владислав Логинов поручил организовать купели для желающих окунуться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прогноз погоды на Крещение в Красноярске 2023: какая температура будет 19 января

Рассказываем, какой будет погода на Крещение в Красноярске 19 января 2023 года. Прогноз составили синоптики GISMETEO. (подробнее)

В Красноярске решили все-таки организовать крещенские купели

Мэр Красноярска Владислав Логинов сообщил, что в Красноярске все-таки будут организованы крещенские купели. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале. (подробнее)

В Красноярске не будет крещенских купаний

В Красноярске не будет крещенских купаний в 2023 году – их отменили из-за эпидемиологической обстановки. Как сообщают в епархии, организовывать купели специалисты не будут ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. (подробнее)

Губернатор Александр Усс высказался за создание условий для крещенских купаний

Глава Красноярского края Александр Усс высказался за создание купелей на Крещение. Свою точку зрения он описал в телеграм-канале. (подробнее)