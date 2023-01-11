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В Красноярске не будет крещенских купаний в 2023 году – их отменили из-за эпидемиологической обстановки. Как сообщают в пресс-службе мэрии, организовывать купели специалисты не будут ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Такое решение приняли на совещании специалисты департамента общественной безопасности, полиции, ГИБДД и Епархии.

Отметим, что горожане все равно смогут придти в храмы и набрать святой воды. Утром 18 января во всех храмах Красноярска пройдут литургии Крещенского сочельника.

Освящение и раздача крещенской воды продолжится и в сам праздник Крещения - 19 января. У каждого храма будут дежурить полицейские.

Священник Николай Ши-кэ-мин, заведующий канцелярией Красноярской епархии, обратился к жителям и настоятельно попросил не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде. Он подчеркивает, что само окунание в Иордань не смывает грехи, это культорологическая традиция.