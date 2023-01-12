В Красноярске решили все-таки организовать крещенские купели Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Владислав Логинов сообщил, что в Красноярске все-таки будут организованы крещенские купели. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

Градоначальник сообщил, что сейчас определяются места, где будут организованы купели. Он добавил, что обеспечение безопасности на данном мероприятии – приоритетная задача, в крещенскую ночь будут дежурить сотрудники МЧС и МВД.

Напомним, что еще 11 января Красноярская епархия сообщила, что крещенских купаний в городе не будет из-за сложной эпидемической обстановки. Такое решение было принято на совещании департамента общественной безопасности, полиции и Епархии.

Однако 11 января губернатор Красноярского края Александр Усс в своем тг-канале написал, что красноярцам необходимо создать надлежащие условия для крещенских купаний.