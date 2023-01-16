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Общество16 января 2023 5:23

Прогноз погоды на Крещение в Красноярске 2023: какая температура будет 19 января

Погода на Крещение в Красноярске 19 января 2023 года ожидается снежной и теплой
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Прогноз погоды на Крещение в Красноярске 2023: какая температура будет 19 января

Прогноз погоды на Крещение в Красноярске 2023: какая температура будет 19 января

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, какой будет погода на Крещение в Красноярске 19 января 2023 года. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

Днем 19 января на Крещение в Красноярске ожидается потепление после резкого похолодания. Температура повысится до -9 градусов, против -15 днем ранее. Ветра практически не будет, временами порывы могут достигать 7 метров в секунду, но в целом около 2 м/с.

Весь день будет идти снег. Влажность ориентировочно составит 78%. Давление ожидается нестабильным – 748-757 мм рт.ст. Синоптики прогнозируют небольшую 5-балльную магнитную бурю.

Напомним, что список купелей в Красноярске пока не опубликован. Хотя глава города Владислав Логинов обещал обустроить места для крещенских купаний. Сейчас краевой Роспотребнадзор проверяет водоемы.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ