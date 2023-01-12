Губернатор Александр Усс высказался за создание условий для крещенских купаний
Фото: Мария ЛЕНЦ
Глава Красноярского края Александр Усс высказался за создание купелей на Крещение. Свою точку зрения он описал в телеграм-канале.
Напомним, что в 2023 году в Красноярском крае отменили крещенские купания из-за сложной эпидемической обстановки. Люди ограничатся простым приходом в храм, где могут набрать святой воды.
Однако Александр Усс отметил, что крещенские купания – это многовековая народная традиция и символ обновления:
- Красноярцам и всем жителям края нужно создать надлежащие условия для того, чтобы все желающие могли принять в этом участие. Каждому перед этим стоит оценить свое состояние здоровья и, конечно, посетить храм.