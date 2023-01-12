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НовостиОбщество12 января 2023 5:02

Губернатор Александр Усс высказался за создание условий для крещенских купаний

Глава региона называл их народной традицией
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Губернатор Александр Усс высказался за создание условий для крещенских купаний

Губернатор Александр Усс высказался за создание условий для крещенских купаний

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярского края Александр Усс высказался за создание купелей на Крещение. Свою точку зрения он описал в телеграм-канале.

Напомним, что в 2023 году в Красноярском крае отменили крещенские купания из-за сложной эпидемической обстановки. Люди ограничатся простым приходом в храм, где могут набрать святой воды.

Однако Александр Усс отметил, что крещенские купания – это многовековая народная традиция и символ обновления:

- Красноярцам и всем жителям края нужно создать надлежащие условия для того, чтобы все желающие могли принять в этом участие. Каждому перед этим стоит оценить свое состояние здоровья и, конечно, посетить храм.