Губернатор Александр Усс высказался за создание условий для крещенских купаний Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярского края Александр Усс высказался за создание купелей на Крещение. Свою точку зрения он описал в телеграм-канале.

Напомним, что в 2023 году в Красноярском крае отменили крещенские купания из-за сложной эпидемической обстановки. Люди ограничатся простым приходом в храм, где могут набрать святой воды.

Однако Александр Усс отметил, что крещенские купания – это многовековая народная традиция и символ обновления:

- Красноярцам и всем жителям края нужно создать надлежащие условия для того, чтобы все желающие могли принять в этом участие. Каждому перед этим стоит оценить свое состояние здоровья и, конечно, посетить храм.