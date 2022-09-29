В Хакасии спасатели всю ночь кружили по тайге в поисках охотника со сломанной ногой. Фото: МЧС республики

В Хакасии спасатели вызволили из беды охотника. Всю ночь плутали по тайге, кружили. Казалось бы – еще немного и сами заблудятся. Но все завершилось благополучно.

Произошло это 25 сентября в Аскизском районе, недалеко от аала Усть-Хойза. На телефон экстренной службы позвонил мужчина. Рассказал: упал с дерева, повредил ногу, сам идти не может. Опытный диспетчер пытался выяснить, где конкретно находится пострадавший. А тот только в общих чертах указал, без конкретики (видимо, местность знал, но описать не смог – бывает такое). Зачем забрался на дерево? Можем только догадываться, например, решил переночевать не на земле, повыше от диких зверей. Или просто пытался посмотреть с высоты направление.

На поиски выехали четыре спасателя из Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Представьте: наступила ночь, прохладно, лес наполнен шелестом сухой листвы, которая заглушает все остальные негромкие звуки. Куда идти, где искать 57-летнего мужчину? К счастью, в этой местности была связь, а у него с собой полностью заряженный телефон.

Осенний лес, где искали охотника. Фото: МЧС республики

- Травмированный охотник пытался ориентировать выехавших к нему спасателей, но безуспешно. Он стрелял в воздух – подавал сигнал. Но эхо на местности сильно осложняло работу спасателей. Найти мужчину удалось лишь к 6 утра. Он сильно ослаб и не мог двигаться самостоятельно, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МЧС по Хакасии.

Спасатели погрузили бедового охотника на специальные носился и донесли сначала до своей машины, а затем пару часов пути до ближайшего населенного пункта – и передали бригаде скорой помощи.

Сборщики грибов, ягод и шишек, охотники зачастую попадаются в подобные ситуации, когда требуется помощь спасателей. Запретить населению посещать леса невозможно. Но предупредить – в очередной раз – спасатели обязаны: отправляясь в лес, информируйте своих близких о месте, куда идете, на сколько, когда вернетесь. Берите с собой небольшой запас воды еды, списки, нож и телефон.

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