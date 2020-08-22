Два туриста шли по тайге три дня, чтобы спасти оставшихся у сломанной лодки людей

Спасенные туристы Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

Сплавы по большому Енисею и его притокам - особенное удовольствие для бывалых. Пороги четвертой категории сложности, потрясающая красота Саян, кристально чистая вода... Семья Смирновых* из Кызыла (столица Тувы) сплавщики опытные - каждое лето на аэролодке покоряют местные реки. В этом году выбрали Серлиг-Хем - один из притоков Енисея в Тоджинском районе республики. Река небольшая, но норовистая.

В путь собрались 12 августа, отметившись у спасателей (для туристов это обязательное правило, а иногда - вопрос жизни и смерти). Дмитрий, глава семейства, его отец, сын, 12-летний Денис, и тесть - чисто мужская компания для хорошего мужского отдыха наедине с природой.

Поднялись по Серлиг-Хему, порог за порогом на обратном пути проходили хорошо. Но лодка наткнулась на валун и мотор заглох - ни туда, ни сюда. Старшие мужчины поняли: своим ходом до Кызыла разве что к сентябрю доплывут. Решили разделиться и идти за помощью. Дениску с дедом оставили у лодки - все-таки по тайге ребенку идти тяжело, да и путь неблизкий. А Дмитрий с тестем решились на марш-бросок к людям. Поделили остатки провизии, набрали воды в дорогу, нож, спички, спальник и небольшой навес - чтобы укрываться по ночам. Дмитрий, как бывалый турист, понимал, что путь займет не один день.

Чтобы вывезти людей из тайги, в воздух подняли вертолет Фото: ГУ МЧС по Туве

- Шли трое суток по тайге, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Дмитрий Крыж, сотрудник пресс-службы МЧС по Туве. - К счастью, они были с навигаторами. Дошли почти до горной компании «Лунсин». И тут уже встретили рыбаков - те довезли их до Кызыла.

Сколько именно Дмитрий с тестем прошли - сказать сложно, но шли почти без остановок, только на ночлег лагерь ставили. Ноги у обоих сбиты в кровь. Только 18 августа смогли подать весточку о себе - написали заявление в МЧС. Спасатели решили поднимать вертолет.

- 20 августа на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и заявителями на борту. Место поломки находилось в труднодоступной таёжной местности, с отсутствующим дорожным сообщением, - говорят спасатели. - Трудностей с поиском места не было.

Туристы оказались в 300 километрах от Кызыла.

Спасенные очень переживали, пока в тайге ждали вертолета Фото: ГУ МЧС по Туве

.... Дениска с делом, когда услышали гул вертолета, от счастья начали прыгать и махать руками - дескать вот они мы, тут. Без дела они не сидели - на ближайшей косе подрубили кусты и растащили коряги, чтобы вертолет мог спокойно сесть.

- Мы так боялись - не знали, дошли вы или нет, - бросился к Дмитрию с объятиями сын.

- Шесть дней, считай, ждали. Слава Богу, что все хорошо, - устало вздохнул дед.

Из Кызыла на вертолете спасатели доставили запчасти для аэролодки: ее починили, и Дмитрий поплыл в Кызыл своим ходом - техника дорогая, не бросишь в тайге. А Дениса с дедом на вертолете доставили. В Кызыле их первым делом осмотрели врачи - все в порядке. Только легкий стресс. Зато какие приключения!

*Имена изменены

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