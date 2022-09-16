В Туве спасатели подняли пациента прямо из леса на борт вертолета. Стоп-кадр видео

Территория Тувы – это горы и тайга, порой ни конца, ни края не видать. Есть места, где дорог вовсе не существует, а местные жители – собиратели дикоросов, охотники и чабаны – добираются до нужного места или на вьючных животных, или на личной всепроходной технике. Но случись что – «скорая» туда не доберется.

Но на такой случай всегда наготове спасатели.

Буквально на днях произошла история, когда спасателям пришлось применить свои навыки и умения в тувинской тайге. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали и показали в пресс-службе МЧС республики.

Места для посадки не нашлось, пришлось эвакуировать, зависнув в воздухе. Стоп-кадр видео

11 сентября поступил сигнал из Тоджинского района (самый большой по площади кожуун, расположен к северо-востоку от столицы Тувы, Кызыла). 48-летнему мужчине стало плохо прямо в лесу. Идти самостоятельно не может, боль в области живота резкая, острая. По всем признакам аппендицит. Что делать? Спасатели тут же вылетели по заданным координатам. Мужчину обнаружили быстро – он находился на редколесье. Но вот проблема – посадить вертолет вблизи нет возможности, деревья не позволят это сделать. И тогда решено было применить способ беспарашютного десантирования.

- Вертолет МИ-8 санавиации завис в воздухе над местом, где находился больной. Тем временем спасатели спустились на землю по веревке на спусковых устройствах. Уложили мужчину в специальные носилки, зафиксировав его двумя степенями страховки. Таким образом, эвакуация пострадавшего до вертолета становится полностью безопасным. Спасательная операция прошла успешно, заняв не более сорока минут - прокомментировала специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл.

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