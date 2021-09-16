В Красноярске вынесен оправдательный приговор Косте Канскому

"Костя Канский" во время задержания Фото: стоп-кадр видео Гу МВД по краю

В Красноярске завершено судебное разбирательство по уголовному делу «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении местного авторитета Кости Канского. 16 сентября Краевой суд вынес оправдательный приговор криминальному авторитету. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении Константина Найбауэра, обвиняемого по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и ранее оправданного вердиктом присяжных. Костя Канский оправдан.

Прокуратура с таким решением не согласна. В ведомстве заявляют, что после получения приговора он будет обжалован.

Во время предыдущего заседания, состоявшегося 13 сентября, суд присяжных оправдал Костю Канского. Решение было принято единодушно. После оправдательного вердикта суд освободил авторитета из-под домашнего ареста.

Напомним, что Костя Канский был задержан еще в октябре 2019 года сотрудниками угро и СОБРа. Они провели спецоперацию в загородном коттедже 56–летнего авторитета, куда ворвались поздним вечером. На месте работали снайперы. Но сопротивления Костя Канский не оказал. Следователи установили, что Найбауэр (настоящая фамилия обвиняемого – прим.ред.) занимает положение вора в законе, «Смотрящего за Красноярском».

Было заведено уголовное дело по статье 210.1, «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкция предполагает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом.

После завершения расследования, на первом заседании авторитет озвучил пожелание, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Просьбу обвиняемого удовлетворили.

СПРАВКА «КП»

Константин Найбауэр родился 2 ноября 1965 года, впервые осужден в 1982 году Абанским судом за угон автомобиля. Коронован в Москве зимой 2000 года. Последнее задержание также проходило Москве, в 2014 году - тогда его взяли за вымогательство (ст.163 УК России) и этапировали в Красноярск авиарейсом.

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