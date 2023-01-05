Красноярская компания «Сибиряк» судится из-за торгов на строительство дороги к Высокогорскому мосту Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская компания «Сибиряк» подала иск в арбитражный суд с требованием пересмотреть и отменить результаты торгов на строительство автодороги Енисейск – Высокогорский. И, как следует из информации, размещенной на сайте суда, иск принят к производству, заседание состоится уже 10 января 2023 года. Ответчиками по иску являются агентство госзаказа Красноярского края и краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по красноярскому краю». А также победитель аукциона – компания ПК «ДСУ».

По условиям контракта необходимо провести реконструкцию 30 километров дороги, цена вопроса составляет 1,619 миллиардов рублей – ровно столько предложила компания-победитель. «Сибиряк» вызвался сделать эту же самую работу за 1,55 миллиардов. Однако помимо выгодной цены к участникам предъявляется ряд других требований, в которые «Сибиряк», видимо, не уложился. И теперь намерен все это оспорить.

Добавим, что строительство Высокогорского моста и подъездов к нему – один из важнейших инвестиционных проектов Красноярского края, его должны запустить уже к концу текущего года. А к «Сибиряку» немало вопросов. Например, он выиграл торги на реконструкцию Красноярского цирка, но не выполнил его – сейчас этим занимается другой подрядчик. Сын владельца компании находится под следствием по делу, связанному со строительством корпуса краевой больницы. Плюс есть претензии по качеству объектов Универсиады-2019. А сейчас прокуратура через суд намерена истребовать землю бывшего Комбайнового завода, на которой компания развернула строительство жилого микрорайона в нарушении законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Красноярска требует, чтобы «Сибиряк» бесплатно переделал Коммунальный мост

Власти Красноярска недовольны работой компании «Сибиряк» по ремонту Коммунального моста. И даже выставили компании претензию. В Управлении дорог и благоустройства (УДИБ) говорят, что, побывав на месте ремонта и проверив качество бордюров, специалисты остались недовольны их состоянием. Бордюры раскрошились, хотя с момента ремонта прошел всего год (подробнее).

Красноярский застройщик «Сибиряк» незаконно возводит в Покровке жилой дом

Крупнейшего в Красноярске застройщика – СК «Сибиряк» - уличили в незаконном возведении многоквартирного дома. Служба строительного надзора подала заявление в краевой арбитражный суд и просит привлечь компанию к ответственности. Как следует из официального сообщения на сайте ведомства, строительная площадка развернулась в 3-м микрорайоне жилого района Покровского, между домами № 118 и 118а на улице Чернышевского и домом № 48 на Караульной (подробнее).

Арбитражный суд Красноярского края обязал «Сибиряк» достроить общежития СФУ

Арбитражный суд Красноярского края запретил строительной компании «Сибиряк» не достраивать общежития СФУ в региональной столице. Как сообщается на сайте суда, компания в обязательном порядке будет заканчивать начатую стройку (подробнее).

Красноярская мэрия подала в суд на «Сибиряка» и забрала назад Предмостную площадь

Красноярская мэрия выиграла арбитражный суд у строительной компании «Сибиряк». Теперь земельные участки на Предмостной площади должны быть возвращены муниципалитету. А те конструкции, которые были возведены «Сибиряком» якобы для укрепления набережной, придется снести (подробнее).

«Выбирали лучшее, привезли непонятно что»: при поставке в Красноярскую краевую больницу подменили медицинское оборудование

Что за цинизм: можно подменить фирменную куртку на дешевую подделку или скопировать картину и подсунуть дилетантам – от этого никто не пострадает. Но когда речь идет о медицинском оборудовании, о пациентах, о медиках, которых лечат людей – и всучить им опасную подделку, тут, как говорится, без комментариев (подробнее).