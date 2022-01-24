Арбитражный суд Красноярского края обязал «Сибиряк» достроить общежития СФУ

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Арбитражный суд Красноярского края запретил строительной компании «Сибиряк» не достраивать общежития СФУ в региональной столице. Как сообщается на сайте суда, компания в обязательном порядке будет заканчивать начатую стройку.

Полуторамиллиардный контракт на строительство общежитий СФУ был заключен между «Сибиряком» и университетом еще в 2019 году. Но в октябре 2021 года застройщик обратился в суд, чтобы расторгнуть договоренности, объясняя свой иск тем, что материалы и оборудование резко подорожали более чем в 2 раза.

Компания «Сибиряк» требовала либо увеличить стоимость за работы, либо расторгнуть договор, так как по нынешней цене застройщик понесет колоссальные убытки.

20 января суд рассмотрел иск «Сибиряка» и принял решение отказать в расторжении договора, также ведомство обязало застройщика закончить строительные работы.