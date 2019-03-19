Красноярский застройщик «Сибиряк» незаконно возводит в Покровке жилой дом

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-19T10:39:05+03:00

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Крупнейшего в Красноярске застройщика – СК «Сибиряк» - уличили в незаконном возведении многоквартирного дома. Служба строительного надзора подала заявление в краевой арбитражный суд и просит привлечь компанию к ответственности. Как следует из официального сообщения на сайте ведомства, строительная площадка развернулась в 3-м микрорайоне жилого района Покровского, между домами № 118 и 118а на улице Чернышевского и домом № 48 на Караульной.

Была проведена проверка, доподлинно установлено, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома у застройщика нет. Ему вынесли предупреждение. Однако руководство компании на него не отреагировало – рабочие продолжали обустраивать котлован и вбивать сваи, формируя подвал будущего дома.

Арбитражный суд принял иск Стройнадзора к производству, первое заседание назначено на 16 апреля этого года.

Добавим, что сам «Сибиряк» судится Управлением капитального строительства края, требуя доплатить 221 миллион рублей за возведение объектов Универсиады.

ИСТОЧНИК KP.RU