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В ночь на 21 сентября в Курагинском районе произошел серьезный пожар. Как сообщили КП-Красноярск в пресс-службе МЧС, в поселке Большая Ирба загорелись хоз.постройки, а затем огонь перекинулся на жилой дом. Погиб 1 человек.

Пожарные боролись с огнем около 4 часов. Привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 23:28, ликвидирован огонь был в 4:30 утра. В итоге полностью выгорели хозяйственные постройки на площади 69 кв.м. и повреждены стены дома на площади 100 кв.м.

Как рассказали «Комсомолке» жители поселка, погибшая была женщиной в возрасте. Спасатели успели вывести её из огня еще живой и передать в руки медикам. Но те, к несчастью, ничем не смогли помочь – пожилая женщина погибла в машине скорой помощи. Известно, что буквально за неделю до трагедии, женщина похоронила собственного мужа.

- Её вывели из дома, она была еще жива. Она не сгорела, она задохнулась. Её отдали скорой, но в машине не было кислородной подушки и врачи её не спасли. Скорая приехала на пожар без кислорода, как так? Она ушла за мужем, после похорон очень скучала по нему, - рассказывает жительница поселка Евгения.

Пока доподлинно неизвестно, действительно ли у медиков не было подушки с кислородом, либо женщина скончалась несмотря на все принятые меры. «Комсомольская правда» запросила информацию в региональном минздраве.

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