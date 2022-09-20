В Канске ревнивец пытался сжечь соперника, бывшую сожительницу и ее ребенка. Фото: следком

В Канске пьяный и неадекватный ревнивец пытался расправиться с бывшей сожительницей, а также ее ребенком и с соперником, к которому она ушла. Случилось это в ночь с 19 на 20 сентября. Предварительные подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Четыре месяца назад 29-летняя женщина прихватила маленького ребенка (сейчас ему полтора года) и ушла от своего сожителя. О причинах расставания можно только догадываться. Стала жить с другим в его комнате в общежитии, расположенном в Северо-западном районе города. А брошенный мужчина затаил обиду и, видимо, давно запланировал расквитаться. Накануне, залившись алкоголем, прихватил бутылку с горючей жидкостью и пришел к женщине. Нет – не разбираться, у него была четкая цель. Когда постучал в дверь квартиры и дверь открыл соперник, неадекват бросил в него зажженную емкость.

Пламя вспыхнуло моментально, охватило и хозяина комнаты, и пространство вокруг. Чудом молодая женщина с ребенком на руках смогли выбежать в коридор и спаслись. Помочь любимому человеку она вряд ли могла в такой ситуации.

Комната выгорела полностью. Фото: следком

Результат можно увидеть на фото: комната выгорела почти полностью, не осталось даже окон. Закопченные коридоры общежития. Пострадавшего 30-летнего мужчину доставили больницу, его состояние выбывает опасение – обожжено 90% тела, остается только надеяться на чудо. Медики делают все возможное, чтобы его спасти.

Что касается подозреваемого, спустя два часа его задержали. В пресс-службе полиции рассказали, что как только поступила информация о случившемся, на место выехало руководство полиции города. Ориентировку на поджигателя передали всем наружным нарядам полиции. Экипаж дорожно-патрульной службы скрутил его и доставил в отдел.

Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью, двух и более лиц, в том числе малолетнего». В ближайшее время подозреваемый будет помещен под стражу.

Следы пожара в коридоре общежития. Фото: следком

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