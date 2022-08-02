В Красноярске загорелось здание крупного оптового магазина тканей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сообщают о пожаре в Свердловском районе, на улице Свердловской, 3, строение 5. Там находится крупный оптово-розничный магазин тканей. Причем огонь полыхает в том здании, вход в который находится не с улицы, а во дворе.

По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, информация на пульт оперативного дежурного в 14:43 по местному времени. Эпицентр возгорания находится на третьем этаже административно-производственного здания. Оттуда идет густой серый дым. Сотрудники и посетители эвакуировались оперативно, еще до приезда спасателей.

Всего на место были направлены 11 единиц техники и 33 человека личного состава. Площадь пожара пока не устанавливается. Информация уточняется. Добавим, что буквально по соседству находится здание МЧС.