Полиция не нашла Русского Бэтмена у скандальной владелицы приюта в Красноярске

Фото: Хатико - скорая помощь животным

Суд отменил арест кота по кличке Русский Бэтмен, поскольку полицейские не нашли его. Скандальная история произошла в июле: владелица кота обвинила хозяйку приюта «Империя успеха» в краже ее животного, и попросила суд арестовать кота как имущество, чтобы на время разбирательств он был возвращен ей. Однако правоохранители кота не нашли, а хозяйка приюта заявила, что кот якобы умер от старости.

Владелица кота Татьяна Белоусова потеряла своего пушистика во время переезда: он сбежал на улицу и был подобран зоозащитниками, которые увезли Бэтмена в приют. Спустя некоторое время Татьяна пришла забрать своего кота – но ей отказались отдать питомца.

Возмущенная владелица подняла на уши правоохранителей: в приют наведались полиция и приставы, но кота там не обнаружили. Зато нашли кое-что другое – вопиющую антисанитарию и ужасные условия содержания животных. После этого в полиции пообещали проверить «Империю успеха».

Хозяйку приюта Кристину Газизьянову даже возили в отдел полиции, в том числе чтобы расспросить о судьбе Русского Бэтмена. Однако женщина заявила, что кот якобы был старым и умер. Татьяна в естественную смерть любимца, разумеется, не поверила – она считает, что Газизьянова избавилась от кота после шумихи в СМИ.

Так или иначе, суд отменил арест Бэтмена, а также отказал Татьяне в истребовании пушистого «имущества». Судебные расходы владелице кота взыскать с хозяйки приюта также не удалось – ведь животного у нее якобы нет.

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