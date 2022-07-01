В Красноярске арестовали пушистого «Русского Бэтмена»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Свердловский районный суд «арестовал» кота породы «курильский бобтейл», который потерялся при переезде и попал в приют для животных. Как сообщили в пресс-службе инстанции, владелица Русского Бэтмена (кличка кота – прим.ред.) не смогла забрать своего питомца из приюта и обратилась с иском в суд.

Породистый котик сбежал, когда его хозяйка переезжала из одной квартиры в другую. Длительные поиски ничего не давали – питомец словно в воду канул. Оказалось, что его подобрала жительница улицы Гусарова и пристроила в приют для животных «Империя успеха».

Арестованный Русский Бэтмен. Фото: Хатико - скорая помощь животным

Когда владелица Русского Бэтмена узнала об этом от зоозащитников интернет-группы «Хатико», то сразу же помчалась возвращать любимого котика домой. Но не тут-то было – руководство приюта питомца отдавать отказалось. Никакие уговоры и доказательства владения котом не помогали. Пришлось идти на крайние меры и обращаться в суд с иском об «истребовании имущества незаконного владения». Говоря простым языком, об изъятии кота у владельцев приюта.

Ну а пока иск рассматривается, то хозяйка Русского Бэтмена попросила суд наложить на кота обеспечительные меры, которые по сути являются арестом, и передать ей животное на ответственное хранение. Суд требования удовлетворил.

Окончательное решение по истребованию имущества будет принято на судебном заседание 27 июля 2022 года.