В Красноярские полицейские посетили скандальный приют, где мог исчезнуть кот Русский Бэтмен. Фото: стопкадр из видео МВД

5 июля красноярские полицейские наведались в скандальный приют для животных «Империя успеха», где могут держать арестованного кота по кличке Русский Бэтмен. Об этом сообщает МВД по краю.

Напомним, что приют «прославился» после истории с арестом кота по кличке Русский Бэтмен. Красноярка потеряла питомца при переезде, а после выяснилось, что животное подобрали и направили в приют. Однако хозяйке кота не отдали, пришлось решать вопрос в суде. Однако и приставы не нашли пушистика.

В дальнейшем оказалось, что условия нахождения животных в «Империи успеха» далеко не идеальны. Посетители приюта отмечают антисанитарию и недостаток места для такого количества питомцев. Уже 5 июля в «Империю» приехали полицейские, которые решили провести проверку.

Заинтересовали полицейские и хозяйкой приюта. Женщину отвезли в отделение для объяснений.