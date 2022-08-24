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Студент, пытавший изнасиловать двух женщин в Норильске, мог сделать это под воздействием средств для повышения потенции. Об этом «КП-Красноярск» рассказал собственный источник.

Напомним, что утром 20 августа студент из Северной Осетии, приехавший в Норильск на производственную практику, пытался изнасиловать двух женщин 44 и 55 лет (это зафиксировала камера уличного наблюдения). Своих жертв он душил и истязал прямо на улице, но довести задуманное до конца парень не смог ни разу – его спугнули прохожие.

22 августа молодого человека задержали, а через пару часов он покончил с собой, но перед этим признался, что в ночь перед нападениями отдыхал в клубе. Предварительно он принял таблетки для повышения мужской силы. Как итог – два покушения на изнасилование.

Вскоре открылась и личность молодого человека. Сам студент родом из кавказской республики. Страх перед реакцией родни мог дополнительно повлиять на его и без того шаткое психологическое состояние, приведя к внезапной трагедии. Как все было на самом деле, предстоит выяснить следователям.

Комментарий специалиста:

- Если смешивать активный компонент, например, всем известной "Виагры" с крепким алкоголем, у мужчин может наблюдать снижение активности - то есть думал, что сила увеличится, а получается наоборот. Все потому что вещества, содержащиеся в алкоголе снижают поступление кислорода в кровь. К тому же алкоголь расслабляет мышцы, что так же мешает наступлению эрекции.

Однако изредка половая активность может возрасти, эрекция остается нормальной, препарат действует. Но это исключение из правил. К тому же доподлинно неизвестно, какой именно препарат, если он вообще был, принимал этот парень, хотя многие имеют схожий механизм действия, - рассказал «КП-Красноярск» андролог Иван Тихонов.

То есть, Норильский душитель мог пойти на преступления из-за, грубо говоря, обиды, что лекарство сработало не так, как он рассчитывал. Могла же произойти и так ситуация, о которой и говорил сам задержанный - половая функция могла выйти из-под контроля. Или, допустим, ощущая, что препарат в разрешенной дозе не действует, принял его без всякой меры. А мог и просто соврать.

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