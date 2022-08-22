Подозреваемый в двух попытках изнасилования студент покончил с собой в Норильске. Фото: скришот из видео допроса СК

22 августа в Норильске покончил с собой студент, подозреваемый в двух попытках изнасилования. Фото тела 23-летнего парня опубликовали в соцсетях.

Напомним, что 20 августа парень рано утром напал на двух женщин 55 и 44 лет в районе улиц Металлургов и Нансена. Он пытался придушить женщин, а затем изнасиловать, но оба раза его спугнули прохожие.

Двое суток весь Норильск следил за этой страшной историей, и 22 августа подозреваемого поймали. Им оказался 23-летний студент из Северной Осетии, которые приехал в Норильск на практику.

На допросе молодой человек признал, что перебрал в клубе, и именно под влиянием алкоголя он напал на женщин. В его отношении завели уголовное дело по статье «покушение на изнасилование».

Фото тела норильского маньяка. Фото: телеграм-канал "Жить в Норильске"

Парня собирались отправить в СИЗО, но сбыться правосудию теперь не суждено. Уже спустя несколько часов после задержания «норильский маньяк» покончил с собой. Новость мгновенно пронеслась по социальным сетям. В СК по Красноярскому краю сообщают, что информация выясняется.

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