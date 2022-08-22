В Норильске задержанный за попытку изнасилования двух женщин студент раскрыл свой мотив. Фото: скриншот СК по краю

В Норильске 23-летний студент, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин, признал свою вину и раскрыл мотив. Видео допроса норильского студента-маньяка опубликовал СК по Красноярскому краю.

Помятый после задержания парень прятал от следователя глаза и с неохотой едва слышно мямлил себе под нос. Застенчивый образ вполне симпатичного юноши никак не вяжется с видео, где он повалил на землю беззащитную женщину и с остервенением душил ее. Парень свое зверство объяснил просто – виноват алкоголь:

- Я был в клубе под сильным алкогольным опьянением… Напал на первую встречную с целью изнасилования. Следом, после этого, сразу напал на вторую… попавшуюся под руку, - признался задержанный студент.

Так или иначе, в отношении 23-летнего парня завели уголовное дело за покушение на изнасилование. В СК по Красноярскому краю пояснили, что будут ходатайствовать о заключении молодого изверга под стражу.

Напомним, что два жестоких нападения на женщин произошли 20 августа в районе улиц Металлурга и Нансена. Парень пытался изнасиловать двух женщин – 55 и 44 лет. Оба раза ему не удалось это сделать из-за вмешивающихся очевидцев. Тем не менее, одна из потерпевших пострадала достаточно серьезно, она находится в больнице.

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