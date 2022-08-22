Маньяком, напавшим на двух женщин в Норильске, оказался приезжий студент Фото: Мария ЛЕНЦ

22 августа стало известно о задержании подозреваемого в двух попытках изнасилования в Норильске. Об этом сообщают в МВД и в СК по Красноярскому краю.

Утром 20 августа мужчина напал на двух женщин в районе улиц Металлургов и Нансена. Нападения произошли буквально одно за другим, в 500 метрах друг от друга. Пострадавшими оказались женщины 55 и 44 лет. К счастью, довести задуманное до конца извращенцу не удалось – оба раза мужчину спугнули прохожие. Одна женщина получила травмы и была госпитализирована, другая - отделалась ссадинами.

Двое суток нападавшего искали, без преувеличения, всем Норильском. Тем более что одно из его покушений попало на камеры. Лицо маньяка мелькало по ориентировкам.

Подозреваемый попал под камеры. Видео: "Жить в Норильске"

22 августа подозреваемого поймали полицейские. Им оказался 23-летний студент из Северной Осетии, который приехал в Норильск на производственную практику. В СК по Красноярскому краю сообщают, что вскоре подозреваемого допросят, сейчас решается мера пресечения.

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