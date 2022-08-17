В Норильске осудили аферистку, собравшую с 67 мужчин деньги на похороны любимой бабушки

В Норильске осудили аферистку, собравшую деньги на похороны любимой бабушки. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Норильске осудили аферистку, которая развела 67 мужчин по схеме, придуманной ею самой. Интересный случай для следователей, а для мужчин – поучительный. Представьте, живет себе в городе Стерлитамаке (Республика Башкортостан) девушка, ей сейчас всего 22 года. Миловидная, харизматичная. Денег хочется на «сбычу всех мечт». А где их взять? В таких случаях люди ищут хорошую работу, но наша антигероиня решила, что трудиться – это не про нее, когда можно пустить в ход свое обаяние. А источником дохода могут стать мужчины, у которых есть тугие кошельки. Нет-нет, ничего аморального.

Началось все в 2019 году. Девушка как раз стала совершеннолетней. Завела в соцсетях много разных аккаунтов и через них знакомилась с мужчинами по всей стране. Сначала просто общалась, а когда онлайн-отношения выходили на доверительный уровень, девушка сообщала: у нее умерла любимая бабушка. И тут же давила на жалость: все дорого, денег на ритуальные услуги нет, проводить в последний путь близкого человека не на что.

Даже присылала фотографию: вот она сидит за столом перед компьютером, на лице вселенская скорбь, на глазах слезы, а за спиной на кровати лежит тело, укутанное в белую простыню. В полиции «Комсомольской правде»-Красноярск пояснили, что на фото была действительно бабушка аферистки. Только вот старушка мирно почивала на заднем плане, видела сны и даже не подозревала, что ее внучка разводит сильный пол на деньги.

Сценарий работал на отлично. Проникнувшись «бедой», мужчины переводили взаймы свои кровные. Если кто-то из них, спустя время намекал, что неплохо бы вернуть долг, мошенница отправляла его в бан. Были и такие, кто продолжал отправлять спонсорскую помощь по разным поводам. И таких добрых мужчин, повторим, оказалось 67 из 20 регионов страны.

- Сильнее всех пострадал 28-летний житель Татарстана: за пять месяцев он совершил 56 переводов на сумму более 417 тысяч рублей. 35-летний норильчанин в течение месяца сделал 13 переводов на сумму почти 237 тысяч, двое его земляков перевели девушке 162 тысячи рублей. Общий размер ущерба, доказанного следователями ОМВД России по городу Норильску, составил почти 2,3 миллиона рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По каждому эпизоду было заведено уголовное дело, но первыми вычислили мошенницу норильские полицейские. Поэтому все уголовные дела были объединены в дно, а суд состоялся в Северном городе. Кстати, когда приехали брать гражданку, у нее дома нашли и изъяли 1 250 000 рублей.

Итак, сколько же дали внучке любимой бабушки? Три года лишения свободы условно плюс ограничение сроком на два года. Но приговор в силе не вступил еще, возможно, сторона обвинения обжалует его?

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