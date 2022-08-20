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Происшествия20 августа 2022 3:32

95-летний красноярец обдурил телефонных мошенников

Мужчина помог полиции поймать двоих курьеров, которые приехали за деньгами
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске 95-летний пенсионер помог полиции поймать двоих преступников. Пожилого мужчину попытались развести телефонные мошенники – рассказали ему стандартную сказку про попавшего в аварию родственника. Часто в таких случаях пенсионеры верят в обман, однако красноярец не только не повелся, но и подыграл преступникам.

Мужчине рассказали, что его сын устроил ДТП, однако красноярец знал, что его отпрыск не водит авто по показателям здоровья. Он согласился передать мошенникам деньги, которые они просили за «помощь» сыну, но попросил отсрочку в полчаса.

– Ну я стал играть, они просят 700 тысяч, мол, он вел машину, произошло происшествие транспортное, девушка там чуть ли не при смерти лежит… Вот через полчаса говорю «позвоните мне», дверью хлопнул, – рассказал мужчина.

Одной рукой общаясь с мошенниками, другой он уже набирал полицейским. Через полчаса в квартиру к пенсионеру постучались двое курьеров, которые должны были забрать деньги. Сумку мужчинам красноярец действительно передал, но вместо денег в ней лежали свертки с одеждой, а на выходе курьеров уже принимали правоохранители.

Двоих мужчин задержали и завели на них дело о покушении на мошенничество. Выяснилось, что ранее они уже были судимы.

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